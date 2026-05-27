Μέτε-Μάριτ: Ο πρίγκιπας σύζυγός της ανησυχεί για την υγεία της - «Είναι σοβαρά άρρωστη»

Ο διάδοχος του νορβηγικού θρόνου, ο πρίγκιπας Χάακον εξέφρασε την ανησυχία του για την επιδείνωση της υγείας της συζύγου του, Μέτε-Μάριτ.

«Η πριγκίπισσα είναι σοβαρά άρρωστη και η κατάστασή έχει επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Ανησυχώ για την υγεία της», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάακον στο περιθώριο εκδήλωσης στο Όσλο. «Λαμβάνει οξυγονοθεραπεία και αυτό βοηθάει κάπως», συμπλήρωσε.

Μέτε-Μάριτ: Πάσχει από πνευμονική ίνωση

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ έχει εμφανιστεί αρκετές φορές δημοσίως με συσκευή οξυγόνου. Πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια χρόνια νόσο εξαιτίας της οποίας οι πνεύμονες αποκτούν ουλές με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας μεταξύ άλλων αναπνευστικά προβλήματα.

Τον Δεκέμβριο, τα νορβηγικά ανάκτορα είχαν ανακοινώσει πως η Μέτε-Μάριτ θα χρειαστεί να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα.

«Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα», είπε ο πρίγκιπας Χάακον.

Σοβαρά προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει και το βασιλικό ζεύγος της Νορβηγίας. Τόσο ο 89χρονος βασιλιάς Χάραλντ E΄ όσο και η 88χρονη βασίλισσα Σόνια έχουν υποβληθεί σε επέμβαση τοποθέτησης βηματοδότη.

«Θεωρώ ότι είναι εντυπωσιακό πώς ο βασιλιάς και η βασίλισσα εξακολουθούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους», είπε ο πρίγκιπας Χάακον και συμπλήρωσε: «Νομίζω πως κάνουν πολύ περισσότερα από όσα θα περίμενε κανείς».