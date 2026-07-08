Μέτε Φρεντέρικσεν: «Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση» - Η απάντηση στα σχόλια του Τραμπ

Σε δηλώσεις προχώρησε η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

«Άκουσα χθες τον Αμερικανό πρόεδρο και πιστεύω πως η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δυστυχώς πολύ καθαρή πάνω σ' αυτό το θέμα και η δική μας θέση είναι εξίσου ξεκάθαρη από την αρχή: προφανώς η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή της.

Η νέα δήλωση Τραμπ για τη Γροιλανδία και η απάντηση της Φρεντέρικσεν

Χθες, Τρίτη, στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας θα έπρεπε, σύμφωνα με τον ίδιο, «να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες», όμως χωρίς τις απειλές που είχε διατυπώσει στην αρχή της χρονιάς.

«Ελπίζουμε πως όλοι, περιλαμβανομένων όλων των συμμάχων, θα σεβαστούν το δικαίωμα των Γροιλανδών στην αυτοδιάθεση. Είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος και έχουμε ανάγκη του σεβασμού όλων για την εδαφική ακεραιότητά μας και την κυριαρχία μας», επέμεινε η Φρεντέρικσεν.

Η ίδια πρόσθεσε πως το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, που προβλέπει την αμοιβαία άμυνα μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση επίθεσης, είναι η «εξασφάλιση» των μελών του. Ερωτηθείσα σχετικά με τη συχνή αμφισβήτηση της εμβέλειας αυτού του άρθρου από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε: «Δεν άκουσα ότι δεν είναι προσηλωμένες στο σεβασμό του άρθρου 5».

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπισθούμε κάθε εκατοστό του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου του δικού μας εδάφους ... Φυσικά θα υπερασπισθούμε το βασίλειο της Δανίας», δήλωσε η Φρεντέρικσεν.

«Ένας από τους λόγους για τους οποίους οικοδομήσαμε το ΝΑΤΟ πολλά, πολλά χρόνια πριν, είναι το ότι, αν συμβεί οτιδήποτε σε έναν από εμάς, τότε όλοι θα πρέπει να συμπαρασταθούμε ο ένας στον άλλο», τόνισε.

Με πληροφορίες από Reuters