Metallica: Δωρεά 150.000 δολαρίων για τους πληγέντες από τις καταιγίδες στις ΗΠΑ

Οι Metallica θα διαθέσουν οικονομική βοήθεια 150.000 δολάρια στους πληγέντες των καταστροφικών καταιγίδων της 24ης Μαρτίου, οι οποίες είχαν τραγικό απολογισμό 26 νεκρούς.

Το ίδρυμα All Within My Hands των Metallica θα διαθέσει αυτή την παραπάνω οικονομική βοήθεια σε τρεις οργανισμούς για να παράσχουν βοήθεια και ανακούφιση σε κατοίκους περιοχών που χτυπήθηκαν από τους κυκλώνες, όπως το Μισισίπι και η Αλαμπάμα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, υπήρξαν αναφορές για 20 ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν τις δύο πολιτείες εκείνη την ημέρα, συμπεριλαμβανομένου ενός της κλίμακας 4 Enhanced Fujita (EF) στο Ρόλινγκ Φορκ. Στις 26 Μαρτίου ανεμοστρόβιλος έπληξε την πόλη ΛαΓκρέιντζ της Τζόρτζια.

Κάτοικοι έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα, και σε πολλές περιοχές, έχουν κατεδαφιστεί σπίτια, έχουν πλημμυρίσει επιχειρήσεις, γεωργικές εκτάσεις και η αποκατάσταση των ζημιών αναμένεται να διαρκέσει μήνες, κάτι που ευαισθητοποίησε τους Metallica.

Metallica: Οι 3 εθελοντικοί οργανισμοί που θα μοιραστούν τις 150.000 ευρώ

Οι εθελοντές της Team Rubicon βρίσκονται στις πληγείσες κοινότητες καταγράφοντας τις ζημιές και καθαρίζοντας δέντρα και συντρίμμια από τους δρόμους. Είναι ο μοναδικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει αυτού του είδους τις υπηρεσίες.

Ο οργανισμός Direct Relief στέλνει προμήθειες στους συλλόγους πρωτοβάθμιας φροντίδας του Μισισιπή και της Αλαμπάμα για την υποστήριξη επείγουσας ιατρικής περίθαλψης.

Η τρίτη οργάνωση που έλαβε 50.000 από το ίδρυμα All Within My Hands είναι το ταμείο βοήθειας πληγέντων από τις καταιγίδες στο Μόντερεϊ της Καλιφόρνια

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ