Μετά τον Μακρόν, και ο Ερντογάν «κόλλησε» στην κίνηση λόγω της αυτοκινητοπομπής Τραμπ

Δεν ήταν μόνο ο Εμανουέλ Μακρόν που βρέθηκε μπλοκαρισμένος στους δρόμους της Νέας Υόρκης εξαιτίας της αυτοκινητοπομπής του Ντόναλντ Τραμπ. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος υποχρεώθηκε να περιμένει όρθιος μέχρι να ολοκληρωθεί η διέλευση του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με πλάνα που κυκλοφόρησαν, ο Τούρκος πρόεδρος δεν έκρυψε την ενόχλησή του, δείχνοντας εμφανώς δυσαρεστημένος με την αναγκαστική καθυστέρηση. Η στάση του διέφερε αισθητά από εκείνη του Μακρόν, που λίγες ώρες νωρίτερα είχε αντιμετωπίσει το ίδιο περιστατικό με ψυχραιμία και χιούμορ.

Ο Γάλλος πρόεδρος, αφού ενημερώθηκε από αστυνομικό της Νέας Υόρκης ότι «όλα είναι μπλοκαρισμένα» λόγω της αυτοκινητοπομπής του Τραμπ, πήρε απευθείας στο τηλέφωνο τον Αμερικανό ομόλογό του. Με ελαφρά διάθεση αυτοσαρκασμού, του είπε: «Μάντεψε, περιμένω στον δρόμο γιατί όλα έχουν σταματήσει για χάρη σου».

Το απρόοπτο αυτό σημειώθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου ο Μακρόν ανακοίνωσε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, προκαλώντας ήδη διπλωματικές αντιδράσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ.