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Μετά την επίθεση στο Pride, η queer κοινότητα του Βερολίνου ζητά συνταγματική προστασία

Στην αγρυπνία στον τόπο της επίθεσης, οι queer οργανώσεις του Βερολίνου ζήτησαν ρητή προστασία στο γερμανικό Σύνταγμα και ειδικό νόμο για τα θύματα βίας. Ταυτόχρονα ξεκαθάρισαν ότι ο τρόμος δεν πρέπει να γίνει μίσος κατά των μουσουλμάνων.

The LiFO team
The LiFO team
Μετά την επίθεση στο Pride, η queer κοινότητα του Βερολίνου ζητά συνταγματική προστασία Facebook Twitter
Συμμετέχοντες στη συγκέντρωση μνήμης στον Τίεργκαρτεν αγκαλιάζονται μετά την επίθεση στο Pride του Βερολίνου. Φωτ.: dpa
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Μια εβδομάδα μετά την επίθεση στο Pride του Βερολίνου, η queer κοινότητα επέστρεψε στον τόπο της βίας με πένθος, οργή και πολύ συγκεκριμένα πολιτικά αιτήματα.

Στη συγκέντρωση μνήμης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στον Τίεργκαρτεν, εκεί όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν στο περιθώριο του Christopher Street Day, οι οργανώσεις δεν περιορίστηκαν στη μνήμη των θυμάτων. Ζήτησαν θεσμική προστασία για τους queer ανθρώπους, ρητή κατοχύρωση στο γερμανικό Σύνταγμα και ειδικό νόμο υποστήριξης για όσους υφίστανται βία.

Μετά την επίθεση στο Pride, η queer κοινότητα του Βερολίνου ζητά συνταγματική προστασία Facebook Twitter
Γυναίκα τυλιγμένη με τη σημαία του ουράνιου τόξου παρακολουθεί τη συγκέντρωση μνήμης για τα θύματα της επίθεσης στο CSD του Βερολίνου. Φωτ.: dpa

Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, στη συγκέντρωση συμμετείχαν περίπου 1.000 άνθρωποι. Ανάμεσά τους βρέθηκαν και εκπρόσωποι της τοπικής πολιτικής σκηνής, όμως οι διοργανωτές είχαν ζητήσει να μιλήσουν μόνο άνθρωποι από την ίδια την queer κοινότητα. Το σύνθημα που ακούστηκε ξανά και ξανά ήταν απλό: «Η αγάπη είναι δυνατότερη από το μίσος».

Η επίθεση της 25ης Ιουλίου έχει χαρακτηριστεί από τις γερμανικές αρχές ως ισλαμιστικά υποκινούμενη. Ένας 21χρονος άνδρας φέρεται να έπεσε με αυτοκίνητο πάνω σε περαστικούς στον Τίεργκαρτεν και στη συνέχεια να επιτέθηκε σε ανθρώπους, πιθανότατα με ματσέτα. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και 31 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο δράστης σκοτώθηκε από αστυνομικούς κατά την επιχείρηση σύλληψής του.

Η queer κοινότητα του Βερολίνου, όμως, επέμεινε σε μια δύσκολη αλλά κρίσιμη γραμμή: η βία πρέπει να κατονομαστεί καθαρά, χωρίς σχετικοποίηση, αλλά δεν πρέπει να εργαλειοποιηθεί για συλλογικό μίσος. Η Τζούλια Μιόσγκα, από τον σύλλογο του CSD Βερολίνου, είπε ότι οι οργανώσεις απορρίπτουν κάθε μορφή βίας και ότι τόσο οι ακροδεξιές όσο και οι θρησκευτικές ιδεολογίες που θέλουν να καταπιέσουν queer ανθρώπους πρέπει να αντιμετωπίζονται ανοιχτά. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι κάθε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η επίθεση για μίσος εναντίον μουσουλμάνων ή ανθρώπων συγκεκριμένης καταγωγής πρέπει να αποκρουστεί.

Αυτό ήταν ίσως το πιο πολιτικά σημαντικό σημείο της συγκέντρωσης. Η κοινότητα που δέχτηκε την επίθεση δεν ζήτησε μόνο περισσότερη ασφάλεια. Ζήτησε να μη νικήσει το μίσος αλλάζοντας στόχο. Να μη μετατραπεί ο τρόμος που στράφηκε εναντίον queer ανθρώπων σε νέο κύμα ρατσισμού και ισλαμοφοβίας.

Ο Πάτρικ Μίλερ-Κάμπα, από το LSVD Berlin-Brandenburg, είπε ότι δεν αρκεί η κοινωνία να μείνει στο πένθος. Ζήτησε την άμεση και ρητή συμπερίληψη της προστασίας των queer ανθρώπων στο άρθρο 3 του γερμανικού Συντάγματος, το άρθρο που κατοχυρώνει την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων. Ζήτησε επίσης έναν ειδικό νόμο στο Βερολίνο για την υποστήριξη των θυμάτων βίας, ο οποίος να λαμβάνει ρητά υπόψη τις ανάγκες queer ανθρώπων.

Η Ντορέεν Χόφμαν, από το CSD Deutschland, μίλησε για τη συγκίνηση που προκαλεί η μεγάλη αλληλεγγύη, αλλά και για την οργή. Οργή απέναντι στους εξτρεμιστές, είτε δρουν στο όνομα πολιτικής ιδεολογίας είτε στο όνομα θρησκευτικού φανατισμού. Οργή απέναντι σε όσους κάνουν ξανά κοινωνικά αποδεκτό το μίσος για τους queer ανθρώπους. Και οργή απέναντι σε πολιτικούς που αμφισβητούν συστηματικά τα queer δικαιώματα και μετά, όταν συμβαίνει το χειρότερο, εμφανίζονται συγκλονισμένοι.

Το αίτημα, λοιπόν, ήταν καθαρό: όχι μόνο συμπόνια μετά την επίθεση, αλλά συνεπής προστασία πριν από την επόμενη. Όχι μόνο κεριά, λουλούδια και δηλώσεις, αλλά πολιτική ευθύνη, θεσμική κατοχύρωση και πρακτική στήριξη για όσους δέχονται βία.

Η συγκέντρωση στον Τίεργκαρτεν είχε μέσα της όλα τα αισθήματα μιας κοινότητας που πενθεί και αρνείται να φοβηθεί: δάκρυα, θυμό, συνθήματα, σιωπή, αγκαλιές. Αλλά είχε και κάτι ακόμη. Μια υπενθύμιση ότι το Pride δεν είναι απλώς γιορτή ορατότητας. Είναι ένας δημόσιος χώρος όπου δοκιμάζεται το αν μια κοινωνία προστατεύει πραγματικά τους ανθρώπους που λέει ότι αποδέχεται.

Και στο Βερολίνο, μετά την επίθεση, η queer κοινότητα έστειλε ένα διπλό μήνυμα: ζητά προστασία από τη βία που τη στοχοποιεί, αλλά αρνείται να αφήσει τη δική της τραγωδία να γίνει καύσιμο για το μίσος κάποιου άλλου.

Με στοιχεία από Tagesspiegel

Διεθνή

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