Μετά τη πτήση με την Κέιτι Πέρι, αστροναύτης λέει ότι δέχθηκε «τσουνάμι παρενόχλησης»

Η Αμάντα Νγκουγιέν, Βιετναμέζα-Αμερικανίδα επιστήμονας και ακτιβίστρια, περιέγραψε την κατάθλιψη που, όπως λέει, βίωσε μετά το κύμα επιθέσεων που δέχθηκε όταν συμμετείχε στην πρώτη αποκλειστικά γυναικεία διαστημική πτήση μετά το 1963.

Η 34χρονη ήταν στο πλήρωμα της Blue Origin γία μια πτήση διάρκειας 11 λεπτών, μαζί με την Κέιτι Πέρι, τη Λόρεν Σάντσεζ και την παρουσιάστρια Γκέιλ Κινγκ, καθώς και την αεροδιαστημική μηχανικό Αϊσα Μπόου και την κινηματογραφική παραγωγό Κεριάν Φλιν. Η αποστολή προκάλεσε αντιδράσεις και δέχθηκε κριτική για το κόστος της και για το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Νγκουγιέν έγραψε ότι τις ημέρες μετά την πτήση, όταν η Γκέιλ Κινγκ την πήρε τηλέφωνο για να δει πώς είναι, της είπε πως φοβάται ότι η κατάθλιψη «μπορεί να κρατήσει χρόνια». Πρόσθεσε ότι η κάλυψη από τα μέσα και οι αντιδράσεις στα social media εξελίχθηκαν, κατά την ίδια, σε μια πίεση που «κανένας ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι φτιαγμένος να αντέξει».

Περιέγραψε ότι για μία εβδομάδα δεν έφυγε από το Τέξας και δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Έναν μήνα αργότερα, όπως γράφει, δέχθηκε τηλεφώνημα από στέλεχος της Blue Origin αλλά αναγκάστηκε να το κλείσει, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει από τα κλάματα.

Η ίδια λέει ότι η δημόσια συζήτηση σκέπασε ό,τι είχε προηγηθεί, από την επιστημονική της δουλειά και την έρευνα για την υγεία των γυναικών έως την προετοιμασία της και τα πειράματα που πραγματοποίησε στην πτήση. «Όλα θάφτηκαν κάτω από μια χιονοστιβάδα μισογυνισμού», έγραψε, μιλώντας για «τσουνάμι παρενόχλησης».

Η Νγκουγιέν έγινε η πρώτη Βιετναμέζα που ταξίδεψε στο διάστημα. Στην ίδια ανάρτηση σημείωσε ότι για την ίδια η στιγμή είχε και προσωπικό βάρος, καθώς συνέπεσε με τα 50 χρόνια από το τέλος του πολέμου ΗΠΑ-Βιετνάμ. Πρόσθεσε ότι κουβαλούσε και την οικογενειακή της ιστορία, ως παιδί προσφύγων που έφυγαν με βάρκες.

Είναι γνωστή κυρίως για τη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων επιζώντων σεξουαλικής βίας. Σε συνέντευξή της είχε περιγράψει ότι έβαλε σε δεύτερη μοίρα τη φιλοδοξία της να γίνει αστροναύτης μετά τον βιασμό της στα φοιτητικά της χρόνια και αφιερώθηκε για χρόνια στον αγώνα για δικαιοσύνη.

Οκτώ μήνες μετά την πτήση, γράφει ότι το «πέπλο» της θλίψης αρχίζει να υποχωρεί και ευχαριστεί όσους της έστειλαν μηνύματα και ευχές. «Με σώσατε», ανέφερε. Παρά τις αντιδράσεις, σημειώνει ότι προέκυψαν και θετικά, όπως μεγαλύτερη προβολή της έρευνάς της και ευκαιρίες να συναντήσει ηγέτες στο πλαίσιο της δράσης της.

Η πτήση έγινε τον Απρίλιο με τον πύραυλο New Shepard, που απογειώθηκε από το Τέξας, πέρασε το διεθνώς αναγνωρισμένο όριο του διαστήματος και επέστρεψε στη Γη. Το σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και δεν απαιτεί χειρισμό από το πλήρωμα. Η Blue Origin είναι ιδιωτική εταιρεία που ίδρυσε το 2000 ο Τζεφ Μπέζος.

