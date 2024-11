Mετά τη νίκη Τραμπ τα βιβλία για δυστοπία, ακροδεξιά και φεμινισμό γίνονται best seller

Βιβλία για τη δημοκρατία, τη δυστοπία, την τυραννία, τον φεμινισμό και την ακροδεξιά πολιτική σκαρφάλωσαν ραγδαία στους πίνακες των μπεστ σέλερ στον απόηχο της νίκης του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Το βιβλίο The Handmaid's Tale της Μάργκαρετ Άτγουντ, που διαδραματίζεται σε μια ολοκληρωτική κοινωνία στην οποία οι γυναίκες αναγκάζονται να αναπαράγονται, ανέβηκε πάνω από 400 θέσεις και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση της Amazon στις ΗΠΑ.

Το «On Tyranny» του ιστορικού Τίμοθι Σνάιντερ βρίσκεται τώρα στην όγδοη θέση, αφού ανέβηκε εκατοντάδες θέσεις την προηγούμενη ημέρα. Οι αναγνώστες στρέφονται επίσης στην ολοκληρωτική δυστοπία «1984» του Τζορτζ Όργουελ, η οποία ανέβηκε στη 16η θέση.

Το «Democracy in Retrograde» (Η δημοκρατία σε ανάδρομη πορεία) των Έμιλυ Άμικ και Σάμι Σέιτζ βρίσκεται κοντά στην κορυφή του Movers and Shakers -το οποίο κατατάσσει τα βιβλία με τις μεγαλύτερες αυξήσεις πωλήσεων τις τελευταίες 24 ώρες- αφού το βιβλίο σημείωσε αύξηση πωλήσεων πάνω από 30.000%. Το βιβλίο «Men Explain Things to Me» της Ρεμπέκα Σόλνιτ είναι επίσης μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων, αφού ανέβηκε πάνω από 40.000 θέσεις το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Η συλλογή φεμινιστικών δοκιμίων του 2014 βρίσκεται πλέον περίπου στη μέση των 300 θέσεων του πίνακα των best seller.

Γράφοντας για τις εκλογές σε μια στήλη του Guardian που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, η Σόλνιτ είπε ότι «το λάθος μας ήταν να πιστεύουμε ότι ο ρατσισμός και ο μισογυνισμός δεν ήταν τόσο κακοί όσο είναι, είτε αφορούσαν το ποιος ήταν πρόθυμος να ψηφίσει μια εξαιρετικά καταρτισμένη μαύρη γυναίκα - είτε ποιος ήταν πρόθυμος να ψηφίσει έναν καταδικασμένο βιαστή και εγκληματία που θαυμάζει τον Χίτλερ».

Το «Defectors» της Πάολα Ράμος, για την άνοδο του ακροδεξιού αισθήματος μεταξύ των Λατίνων, ανέβηκε χιλιάδες θέσεις μετά το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε σημαντικά κέρδη στους Λατίνους ψηφοφόρους, ιδίως στους άνδρες. Η συνέχεια του «The Handmaid's Tale», «The Testaments», σημείωσε επίσης αλματώδη άνοδο στις πωλήσεις.

«Η απελπισία δεν είναι επιλογή. Δεν βοηθάει κανέναν», έγραψε η Άτγουντ σε ανάρτησή της στο Χ μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το «Men Who Hate Women» -ένα βιβλίο για τον μισογυνισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση των νεαρών ανδρών στο διαδίκτυο- της Βρετανίδας συγγραφέως Λόρα Μπέιτς είναι επίσης δημοφιλές. Ο Τραμπ κέρδισε σχεδόν τους μισούς νέους άνδρες, σύμφωνα με τα exit polls.

Τα απομνημονεύματα της Κάμαλα Χάρις, «The Truths We Hold», ανέβηκαν σχεδόν 2.000 θέσεις την τελευταία ημέρα - στη θέση 345 του πίνακα των Best Sellers. Εν τω μεταξύ, τα απομνημονεύματα της Μελάνια Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς παραμένουν δημοφιλή, με το βιβλίο της επερχόμενης πρώτης κυρίας να βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα και το «Hillbilly Elegy» του εκλεγμένου αντιπροέδρου στο Νο 7.

*Με πληροφορίες από Guardian