Met Gala: Η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε το θρυλικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε από τα γενέθλια του JFK

Ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν η Κιμ Καρντάσιαν εμπνεύστηκε την χθεσινή της εμφάνιση στο Met Gala, αναβιώνοντας μία θρυλική στιγμή.

«Σκέφτηκα τον εαυτό μου, τι θα είχα κάνει για το αμερικανικό θέμα, εάν δεν ήταν το λουκ Balenciaga. Ποιο είναι το πιο αμερικανικό πράγμα που μπορείς να σκεφτείς; Και αυτό είναι η Μέριλιν Μονρόε» είπε στην Vogue, μιλώντας για την εμφάνισή της.

Η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία συνηθίζει να γράφει τη δική της ιστορία με τις εμφανίσεις της στο Met Gala - κανείς δεν ξεχνά το φόρεμα Mugler το 2019 - επέλεξε να εμφανιστεί με ένα από τα πιο iconic ρούχα. Η σταρ περπάτησε στο κόκκινο χαλί, φορώντας το θρυλικό, αστραφτερό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε, στο αξέχαστο σε όλους «Happy Birthday, Mr President».

Φωτ: Instagram @kimkardashian

Η απόκτηση του φορέματος ήταν μία πρόκληση

Μπορεί η Κιμ Καρντάσιαν να φόρεσε το θρυλικό φόρεμα για λίγα λεπτά, καθώς στο πάρτι το άλλαξε με ένα αντίγραφο, προκειμένου να μην καταστραφεί, ωστόσο, η απόκτησή του αποτέλεσε μια πρόκληση.

Το αστραφτερό διάφανο φόρεμα εκτίθεται στο μουσείο του Ripley's Believe It or Not στο Ορλάντο της Φλόριντα μετά την αγορά του το 2016 προς 4,81 εκατομμύρια δολάρια, τιμή που το καθιστά ένα από τα πιο ακριβά φορέματα που έχουν πουληθεί ποτέ.

Από εκεί, μεταφέρθηκε στο σπίτι της Καρντάσιαν, στην Καλιφόρνια, με ιδιωτικό αεροπλάνο και συνοδευόμενο από φρουρούς.

Φωτ: Instagram @kimkardashian

Κιμ Καρντάσιαν: Έχασε 7 κιλά, φορούσε στολή σάουνας

Για την εμφάνισή της η Κιμ Καρντάσιαν έβαψε πλατινέ τα μαλλιά της και χρειάστηκε να χάσει, όπως η ίδια αποκαλύπτει, 7 κιλά σε λιγότερο από ένα μήνα.

«Ήταν τέτοια η πρόκληση», είπε, «Ήταν σαν ρόλος. Ήμουν αποφασισμένη να χωρέσω. Φορούσα στολή σάουνας δύο φορές την ημέρα, έτρεχα στον διάδρομο. Έκοψα εντελώς τη ζάχαρη και όλους τους υδατάνθρακες και έτρωγα τα πιο καθαρά λαχανικά και πρωτεΐνες».

Φωτ: Instagram @kimkardashian

Η ιστορία του φορέματος της Μέριλιν Μονρόε

Ήταν στις 19 Μαΐου του 1962, όταν η Μέριλιν Μονρόε εμφανίστηκε στο Madison Square Garden, τραγουδώντας το Happy Birthday στον Κένεντι.

Για την εμφάνισή της ο Ζαν Λουί είχε βασιστεί στο σχέδιο του Μπομπ Μακί, ξεπερνώντας του εαυτό του. Το ύφασμα έχει παραγγελθεί ειδικά για την περίσταση και ήταν τόσο διάφανο, που ο μετρ ρώτησε την Μονρόε: «Θα είστε γυμνή, φαντάζομαι;». «Εντελώς», απάντησε εκείνη.

Φωτ: Instagram @kimkardashian

Πάνω στο στήθος και στους γοφούς τοποθετήθηκαν είκοσι κομμάτια μεταξιού και 6.000 κρύσταλλοι ράβονται επάνω στο ύφασμα. Λέγεται ότι 18 μοδίστρες εργάζονταν για επτά ημέρες προκειμένου να το ετοιμάσουν.

Όταν φορέθηκε από την Μονρόε, προκλήθηκε σάλος. «Σήμερα όλοι φορούν διαφανή φορέματα, αλλά τότε δεν ήταν έτσι», είπε η Καρντάσιαν στη Vogue. «Κατά μία έννοια, είναι ένα αυθεντικό γυμνό φόρεμα. Γι' αυτό ήταν τόσο συγκλονιστικό».

Μετά το σόου της Μέριλιν Μονρόε, η αξία του φορέματος εκτοξεύτηκε στα ύψη. Πουλήθηκε προς 1,26 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία το 1999, σχεδόν διπλάσια από την εκτιμώμενη τιμή, σύμφωνα με το Vintage News. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με τα 4,8 εκατομμύρια δολάρια που πλήρωσε το Μουσείο Ripley's το 2016.