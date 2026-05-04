Met Gala 2026: Μήνυμα για μποϊκοτάζ της φετινής εκδήλωσης προβάλλεται στο ρετιρέ του Τζεφ Μπέζος στο Μανχάταν

Λίγες ώρες πριν το φετινό Met Gala στη Νέα Υόρκη, μια σειρά μηνυμάτων που καταδικάζουν τον Τζεφ Μπέζος και την Amazon φώτισαν την πολυτελή κατοικία του δισεκατομμυριούχου στην Madison Square Park στο Μανχάταν.

Αυτού του είδους η προβολή αποτελεί την πιο πρόσφατη δράση της καμπάνιας διαμαρτυρίας της ομάδας «Everyone Hates Elon» εναντίον της εμπλοκής του Μπέζος στη φετινή διοργάνωση.

Αφότου το Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι ο Μπέζος και η σύζυγός του Λόρεν Σάντσεζ θα είναι επίτιμοι συμπρόεδροι του Met Gala, η ομάδα έχει καταγγείλει τις φερόμενες επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στην Amazon και τις επικερδείς συμβάσεις της εταιρείας με ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης, μέσα από μια σειρά οπτικών δράσεων.

Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα πέταξε στο Met μπουκάλια με ψεύτικα ούρα, ως αναφορά σε ισχυρισμούς εργαζομένων διανομής της Amazon ότι αναγκάζονταν να ουρούν σε πλαστικά μπουκάλια λόγω εξαιρετικά αυστηρών χρονικών πιέσεων. Η ομάδα επίσης ανήρτησε αφίσες σε όλη την πόλη που καλούσαν σε μποϊκοτάζ της εκδήλωσης.

Ένα βίντεο που προβλήθηκε στην κατοικία του Μπέζος την Κυριακή το βράδυ περιλάμβανε τη μαρτυρία της Mary Hill, μιας 72χρονης εργαζόμενης σε αποθήκη της Amazon που λέει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα με τον μισθό που λαμβάνει ενώ παλεύει με τον καρκίνο. Η Hill βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας εκστρατείας για τη βελτίωση των συνθηκών για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους της Amazon. Στην προβολή, κάλεσε το Met Gala να τιμά τους εργαζόμενους της εταιρείας αντί για τους δισεκατομμυριούχους.