Μέση Ανατολή: Ξεκινά νέο κύμα εκτεταμένων επιθέσεων στην Τεχεράνη, λέει το Ισραήλ

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ ξεκίνησε μια νέα σειρά «εκτεταμένων» αεροπορικών επιθέσεων στην Τεχεράνη, σύμφωνα με ανακοίνωση του IDF.

Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιθέσεις στοχεύουν σε υποδομές του ιρανικού καθεστώτος.

Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δίνει την πρώτη συνέντευξη Τύπου για τον πόλεμο.

Παράλληλα, τα χτυπήματα στον Λίβανο συνεχίζονται. Νωρίτερα, σημειώθηκαν πολλά ισραηλινά πλήγματα στο κέντρο της Βηρυτού, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι επιθέσεις έπληξαν σημεία κοντά στην έδρα της κυβέρνησης και πολλών επιχειρήσεων.

Οι IDF ανακοίνωσαν, ότι ο στρατός «εξαπέλυσε σειρά πληγμάτων σε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό» αφού προηγουμένως προειδοποίησε τους κατοίκους να φύγουν από το κέντρο της πρωτεύουσας. Το Ισραήλ υποστηρίζει, η σιιτική οργάνωση «έκρυβε εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει τη δράση της» κάτω από κτίριο που επλήγη.

