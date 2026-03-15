Μέση Ανατολή: Συνολικά 178 πλοία ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο

Εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, η Αθήνα να βρίσκεται σε συνεχείς διπλωματικές επαφές, καθώς επηρεάζονται δεκάδες ελληνικά πλοία.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υφυπουργός Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας, υπογράμμισε ότι απαιτείται διαρκή παρακολούθηση και άμεση ετοιμότητα.

Στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με τον υφυπουργό, βρίσκονται 35 πλοία με ελληνική σημαία, ενώ συνολικά στην ευρύτερη περιοχή, Ομάν, Στενά Ορμούζ και Περσικό Κόλπο βρίσκονται 178 πλοία ελληνικών συμφερόντων.

Δέκα πλοία με ελληνική σημαία που πλέουν στον περσικό κόλπο μεταφέρουν 90 Έλληνες ναυτικούς και άλλους 70 που υπηρετούν σε ξένα κρουαζιερόπλοια. Ο Σ. Γκίκας δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με το σύνολο της ναυτιλιακής κοινότητας, εκδίδουμε οδηγίες προς τα πλοία και τις εταιρείες και παρακολουθούμε όλα τα γεγονότα» και πρόσθεσε, ότι η Ελλάδα έχει ευθύνη για τα πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία.

Αναφορικά με τα πλοία που φέρουν ελληνική σημαία τα οποία βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου, που υπηρετούν δεκάδες Έλληνες, ο ίδιος εξήγησε ότι οι ναυτικοί εργάζονται με ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Μπορούν να αιτηθούν την αποχώρησή τους μόνο σε εξαιρετικές συνθήκες, όμως αυτό συνεπάγεται απώλεια εργασίας και γι’ αυτό δεν έχουν κατατεθεί αιτήματα επαναπατρισμού.

Μέση Ανατολή: Επίθεση σε ελληνικό πλοίο στο Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας

Το υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται παράλληλα σε επικοινωνία με τις διπλωματικές αρχές, ώστε να είναι έτοιμο να εφαρμόσει, αν χρειαστεί, την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε πρόσφατα για τον επαναπατρισμό 150 Ελλήνων επιβατών από κρουαζιερόπλοια.

Ο κ. Γκίκας επιβεβαίωσε επίσης, ότι το Σάββατο σημειώθηκε επίθεση σε ελληνικό πλοίο στο Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας, εξέλιξη που ενισχύει την ανησυχία στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο συνοδείας εμπορικών πλοίων από πολεμικά, ξεκαθάρισε ότι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή δεν το επιτρέπουν, καθώς καμία χώρα δεν επιθυμεί στρατιωτική εμπλοκή.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν διαφορετικά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά από την Ερυθρά Θάλασσα. Η Ελλάδα θα μπορούσε να συμμετάσχει μόνο εάν το ρίσκο ήταν χαμηλό, τόνισε και ανέφερε ότι μεγάλος αριθμός πλοίων έχει σταματήσει να κινείται στην περιοχή με οικονομικές επιπτώσεις.