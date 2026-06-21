Σήμερα οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν στην Ελβετία με φόντο τον Λίβανο, τα Στενά και τα διόδια Τραμπ

Ξεκινούν εντός της ημέρας στην Ελβετία οι πολυαναμενόμενες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή.

Οι Ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν το βράδυ του Σαββάτου στην Ελβετία, ενώ αναμένεται και η άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Επικεφαλής θα είναι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, συνοδευόμενος από τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Το βλέμμα στραμμένο στον Λίβανο - Συμφωνία «σε κίνδυνο»

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στον Λίβανο απειλούν να σκιάσουν τις συνομιλίες. Οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις και οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ αποτελούν κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη που εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι στις προοπτικές μιας συμφωνίας.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ προειδοποίησε ότι η συμφωνία θα τεθεί «σε κίνδυνο» εάν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι προβλεπόμενες δεσμεύσεις, αναφερόμενος ειδικά στην κατάσταση στον Λίβανο και στις συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας αποτελεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών και στον Λίβανο.

Σε αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε χθες το «κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ.

«Ανακοινώνεται δια της παρούσης ότι το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει για τη ναυσιπλοΐα (...) αυτό το πρώτο μέτρο αποτελεί απάντηση στην παραβίαση των δεσμεύσεων του εχθρού», αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

«Αν η επίθεση συνεχισθεί, άλλα μέτρα θα σχεδιασθούν και θα εφαρμοσθούν για να πεισθεί ο εχθρός, και να σεβασθεί τις υποχρεώσεις του».

Τα διόδια Τραμπ αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις

Απαντώντας στις ιρανικές κινήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επιβληθούν «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.

«Δεν θα υπάρξουν διόδια στο στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της περιόδου κατάπαυσης του πυρός και δεν θα υπάρξουν διόδια αφού εκπνεύσει, εκτός αν επιβληθούν από τις ΗΠΑ, αν δεν εξευρεθεί συμφωνία, για τις υπηρεσίες που παρέχουν ως φύλακες άγγελοι των χωρών της Μέσης Ανατολής, για να αποζημιωθούν για παρελθόντα, τρέχοντα και μελλοντικά κόστη», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, ΑΠΕ-ΜΠΕ