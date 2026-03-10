Μέση Ανατολή: Πρόθυμος ο Τραμπ για υπό όρους συνομιλίες με το Ιράν - Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δήλωσή του στο Fox News άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να επικοινωνήσει με το Ιράν, όσο μαίνονται οι επιχειρήσεις Αμερικής και Ισραήλ στην Τεχεράνη.

«Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει εν ειρήνη» δήλωσε ο Τραμπ για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, νέο Ανώτατο Θρησκευτικό Ηγέτη του Ιράν, σε συνέντευξή του προς τον αρχισυντάκτη διεθνών θεμάτων του Fox News, Trey Yingst.

«Είναι πιθανό, είναι πιθανό, εξαρτάται από τους όρους, πιθανό, μόνο πιθανό… Ξέρετε, κατά κάποιον τρόπο δεν χρειάζεται πλέον να μιλήσουμε, αν το σκεφτείτε πραγματικά, είναι πιθανό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ο Τραμπ, μιλώντας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης «Operation Epic Fury», υποστήριξε ότι ενδέχεται να ανοίξουν ξανά δίαυλοι επικοινωνίας, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Η δήλωση αυτή αντανακλά τη μακροχρόνια προτίμησή του για συμφωνίες και διαπραγματεύσεις αντί για παρατεταμένη αντιπαράθεση.

Νέες επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου

Την ίδια ώρα, οι χώρες του Κόλπου και πιο συγκεκριμένα το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν νέο μπαράζ επιθέσεων από το Ιράν.

Ειδικότερα, η Ντόχα ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πυραυλική επίθεση που στόχευε τη χώρα. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε αφού είχε εκδοθεί προειδοποίηση για αυξημένο επίπεδο απειλής, ενώ λίγο αργότερα ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις πάνω από την πρωτεύουσα του Κατάρ.

Παράλληλα, οι αρχές στο Άμπου Ντάμπι ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drone σε εγκατάσταση στο βιομηχανικό συγκρότημα Ruwais, όπως ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου του εμιράτου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Βρετανία προετοιμάζεται για αποστολή δεύτερου πλοίου στη Μεσόγειο

Αξίζει να σημειωθεί πως το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζει την αποστολή δεύτερου πλοίου στη Μεσόγειο, όπως επιβεβαίωσε το μεσημέρι της Τρίτης το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Είχε ήδη ανακοινωθεί ότι το HMS Dragon, αντιτορπιλικό τύπου Type 45, προετοιμάζεται για ανάπτυξη στην περιοχή. Ωστόσο, το υπουργείο Άμυνας δήλωσε πλέον ότι και το RFA Lyme Bay τίθεται σε ετοιμότητα για αποστολή «με στόχο την εκτέλεση ναυτικών αποστολών στην Ανατολική Μεσόγειο».

Εκπρόσωπος του υπουργείου ανέφερε: «Στο πλαίσιο προληπτικού σχεδιασμού, αποφασίσαμε να θέσουμε το RFA Lyme Bay σε αυξημένη ετοιμότητα ως μέτρο προφύλαξης, σε περίπτωση που χρειαστεί να συμβάλει σε ναυτικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

Το Lyme Bay είναι αποβατικό πλοίο, το οποίο μπορεί να λειτουργεί και ως πλατφόρμα αεροπορικών επιχειρήσεων, ενώ διαθέτει και ιατρικές εγκαταστάσεις.

Συχνά χρησιμοποιείται σε ανθρωπιστικές αποστολές και επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Με πληροφορίες από Fox News, Sky News, Al Jazeera