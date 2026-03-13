Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες και πολεμικά πλοία - Συνεχίζονται οι επιθέσεις σε Τελ Αβίβ και Τεχεράνη

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν να συμπληρώνει δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο αμερικανικός στρατός αναμένεται να αναπτύξει μονάδες πεζοναυτών και επιπρόσθετα πλοία στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, οι New York Times αναφέρουν, ότι περίπου 2.500 πεζοναύτες και τρία ακόμη πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς την περιοχή.

Σε δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους, το αμφίβιο επιθετικό πλοίο USS Tripoli, που εδρεύει στην Ιαπωνία, μαζί με τους πεζοναύτες που επιβαίνουν σε αυτό, κατευθύνεται επίσης προς τη Μέση Ανατολή.

Το CNN αναφέρει, θα αναπτυχθεί μια αερο-χερσαία επιχειρησιακή ομάδα του σώματος των πεζοναυτών (MEU), η οποία συνήθως αποτελείται από περίπου 2.500 άνδρες. Τέλος, η WSJ σημειώνει, ότι το αίτημα για αποστολή ενισχύσεων υποβλήθηκε από την Κεντρική Διοίκηση Μέσης Ανατολής (Centcom) και εγκρίθηκε από τον επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ.

Την ίδια ώρα, πεζοναύτες βρίσκονταν ήδη στην περιοχή για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ επικήρυξαν την ιρανική ηγεσία έναντι αμοιβής ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μέση Ανατολή: Αλλεπάλληλα χτυπήματα σε Ισραήλ και Ιράν

Παράλληλα, οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνονται. Αλλεπάλληλα πλήγματα χτυπούν την Τεχεράνη, μεταξύ των οποίων και εκρήξεις που σημειώθηκαν νωρίτερα, την Παρασκευή, κοντά σε μια φιλοκυβερνητική συγκέντρωση στην οποία παρόντες ήταν υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον ένας άνθρωπος είναι νεκρός.

Την ίδια περίπου ώρα, συναγερμός σήμανε στο Τελ Αβίβ, μετά από εκρήξεις έπειτα από προειδοποίηση ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι από το Ιράν, ενώ συνεχίστηκαν και οι συντονισμένες επιθέσεις με τη Χεζμπολάχ.

Μέση Ανατολή: «Νέο πολύ σκληρό πλήγμα κατά του Ιράν», προαναγγέλλει ο Τραμπ

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ξανά οι δηλώσεις του Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο αναμένεται νέο «πολύ σκληρό» πλήγμα κατά του Ιράν τις επόμενες ημέρες.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν την Παρασκευή, ενώ ισραηλινά και αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυαν διαδοχικές επιθέσεις στην ιρανική πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές της χώρας, σηματοδοτώντας την εντατικοποίηση της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αποτελεί «μεγάλη τιμή» για τον ίδιο να σκοτώνει μέλη του ιρανικού καθεστώτος.

«Καταστρέφουμε ολοκληρωτικά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο», έγραψε νωρίτερα το πρωί στην πλατφόρμα Truth Social.

«Το ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους δεν υπάρχει πλέον, πύραυλοι, drones και οτιδήποτε άλλο καταστρέφονται, ενώ οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης. Διαθέτουμε απαράμιλλη ισχύ πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο – δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους παράφρονες αλήτες. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια και τώρα εγώ, ως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι αυτό!».



Με πληροφορίες από The Guardian, BBC, ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

