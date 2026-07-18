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Μέση Ανατολή: Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοινώνει τον θάνατο δύο στρατιωτικών του - Τι μπορεί να ακολουθήσει;

Η ανακοίνωση της CENTCOM και η εκτίμηση ειδικού για το τι μπορεί να σημαίνει αυτή για την εξέλιξη των συγκρούσεων

The LiFO team
The LiFO team
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΡΑΝ ΗΠΑ Facebook Twitter
Πύραυλοι σε Αμερικανικές επιθέσεις / Φωτ. Getty
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Την ώρα που ο νέος κύκλος επιθέσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη, ο αμερικανικός στρατός ανακοινώνει τον θάνατο δύο στρατιωτικών του.

Το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουλίου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM, ανέφερε ότι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί στην Ιορδανία σκοτώθηκαν εχθές, καθώς «οι συμμαχικές δυνάμεις αμύνονταν ενάντια σε επιθέσεις με ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones».

Μέση Ανατολή: Τι μπορεί να σημαίνει η ανακοίνωση της CENTCOM

Στην ανακοίνωσή της, η CENTCOM ανακοίνωση ότι ένας ακόμη «αγνοείται σε μάχη».

Η τελευταία ανακοίνωση της CENTCOM ενδέχεται να αποτελεί «πρόλογο για περαιτέρω κλιμάκωση», δηλώνει στο Al Jazeera ο Αμπάς Ασλάνι, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Στρατηγικών Μελετών για τη Μέση Ανατολή στην Τεχεράνη.

«Αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες είναι μια περιορισμένη και μετρημένη ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο πλευρών, και φαίνεται ότι… δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τελικό στάδιο της σύγκρουσης μεταξύ τους», είπε ο Ασλάνι.

«Ίσως τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες να γίνουμε μάρτυρες, ας πούμε, πιο έντονων εχθροπραξιών μεταξύ των δύο πλευρών», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

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