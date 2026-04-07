Μέση Ανατολή: «Κινδυνεύετε αν είστε σε τρένα» λέει το Ισραήλ στους Ιρανούς - «Αλαζόνας ο Τραμπ» δηλώνει η Τεχεράνη

Μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, διανύοντας την έκτη εβδομάδα του, μετά τις πρώτες αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους του Ιράν με ανάρτησή του στο Χ ότι «η παρουσία σας σε τρένα και κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας».

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους χρήστες τρένων και τους επιβάτες στο Ιράν: Αγαπητοί πολίτες, για την ασφάλειά σας σας παρακαλούμε θερμά να αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε και να ταξιδέψετε με τρένο σε όλο το Ιράν από τώρα ως τις 21:00 ώρα Ιράν» (21:30 ώρα Ελλάδας), ανέφερε στην ανάρτησή του στα φαρσί ο ισραηλινός στρατός στο Χ.

Μέση Ανατολή: «Αλαζόνας ο Τραμπ» λέει το Ιράν

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν φάνηκαν να αψηφούν χθες Δευτέρα την «αλαζονική ρητορική» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «θα μπορούσε να καταστραφεί ολόκληρη σε μια νύχτα», τονίζοντας πως δεν έχει την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις τους.

«Η χοντροκομμένη και αλαζονική ρητορική, καθώς και οι ανυπόστατες απειλές του ανισόρροπου αμερικανού προέδρου, που βρίσκεται σε αδιέξοδο και δικαιολογεί τις αλλεπάλληλες ήττες του αμερικανικού στρατού, δεν έχουν καμιά επίπτωση στη συνέχιση της επίθεσης και των συντριπτικών επιχειρήσεων» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, είπε ο εκπρόσωπός του Χατάμ αλ Ανμπιγιά, μετέδωσε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

Μέση Ανατολή: Οι απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Εκτοξεύοντας νέες απειλές εναντίον του ιρανικού καθεστώτος, ο Τραμπ τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο ότι θα καταστρέψει «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» και «κάθε γέφυρα» στο Ιράν εντός 4 ωρών από την εκπνοή του τελεσίγραφου, εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η διορία που έδωσε ο Τραμπ στο ιρανικό καθεστώς εκπνέει στις 8 το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ελλάδα).

«Όλες οι γέφυρες του Ιράν θα καταστραφούν μέχρι τα μεσάνυχτα, όλοι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας θα τεθούν εκτός λειτουργίας (…) και δεν θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ξανά», δήλωσε εμφατικά ο Τραμπ. «Και θα γίνει εντός τεσσάρων ωρών, εάν το θελήσουμε», συμπλήρωσε.

Υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να εμπλακούν στην ανοικοδόμηση της χώρας, ο Τραμπ είπε πως θα προτιμούσε να μην καταστραφούν υποδομές ζωτικής σημασίας.

Το Ιράν θα μπορούσε να εξουδετερωθεί «εν μία νυκτί», τόνισε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας πως «ενδέχεται να είναι αυτή η νύχτα».

Οι Ιρανοί είναι «διατεθειμένοι να υποφέρουν» προκειμένου να ανατραπεί το καθεστώς στην Τεχεράνη, υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ερωτηθείς σχετικά με την απειλή βομβαρδισμών κατά ενεργειακών υποδομών στο Ιράν και τον αντίκτυπο που θα είχαν αυτοί στον ιρανικό λαό, ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως «οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να υποφέρουν προκειμένου να αποκτήσουν την ελευθερία τους».

Ανέφερε επίσης, πως η Ουάσινγκτον έχει πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι οι πολλοί Ιρανοί τάσσονται υπέρ της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε βάρος του ιρανικού καθεστώτος.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση της επιχείρησης διάσωσης του αγνοούμενου αεροπόρου μετά την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού F-15 στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας «ιστορική» την επιχείρηση διάσωσης, υπογραμμίζοντας πως καταδεικνύει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του «δεν αφήνουν κανέναν Αμερικανό πίσω».

Δεν έκρυψε όμως, την ενόχλησή του για τη διαρροή στον Τύπο περί ύπαρξης αγνοούμενου αεροπόρου στο Ιράν, φθάνοντας στο σημείο να απειλήσει με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που διέρρευσε την είδηση, εάν αρνηθεί να αποκαλύψει την πηγή του, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας.

Ο Τραμπ τόνισε πως οι Ιρανοί δεν γνώριζαν ότι υπήρχε «αγνοούμενος» και η διαρροή της είδησης έθεσε σε κίνδυνο την τεράστια επιχείρηση που στήθηκε για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του.

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε το ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους, όπως την Αυστραλία και την Ιαπωνία, που δεν ενεπλάκησαν στη στρατιωτική επιχείρηση. Αντιθέτως, είπε ο Τραμπ, ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν προσφέρει τη βοήθειά τους.