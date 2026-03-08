Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη - Νέος συναγερμός στα ΗΑΕ

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται μετά από μια εβδομάδα πολέμου που ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Το Ισραήλ χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη και συγκεκριμένα, τρεις δεξαμενές καυσίμων. «Δεν θα μείνει κανείς Ιρανός ηγέτης ζωντανός» απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο μεταξύ, νέοι βομβαρδισμοί συγκλόνισαν σήμερα το πρωί τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής, σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, σύμφωνα με οπτικό υλικό του AFPTV. Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις κατά «υποδομών της Χεζμπολάχ» στον τομέα αυτό.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σήμερα εξαπέλυσε κύμα πληγμάτων με στόχο στρατιωτικές θέσεις «σε όλο το Ιράν». Ο στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «εξαπέλυσε κύμα πληγμάτων με στόχο στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλο το Ιράν».

Επίσης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετώπισαν σήμερα το πρωί νέα επίθεση ιρανικών drones και πυραύλων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας. «Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε απειλές με πυραύλους και drones από το Ιράν. Το υπουργείο Άμυνας ενημερώνει ότι οι ήχοι που ακούγονται είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης πυραύλων και drones από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», έγραψε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Χ.

Επιπλέον, το Κουβέιτ βρέθηκε αντιμέτωπο σήμερα το πρωί με νέα επίθεση με πυραύλους και drones, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός του εμιράτου, κατά την ένατη ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των ΗΠΑ. «Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανακοίνωσε ο στρατός μέσω Χ, προειδοποιώντας για πιθανές εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις βλημάτων.

Παράλληλα, σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το πρωί στο βόρειο και το νότιο Ισραήλ προειδοποιώντας για εισερχόμενους πυραύλους από το Ιράν, χωρίς να υπάρχουν έως τώρα αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Η αντιαεροπορική άμυνα αντέδρασε σε τουλάχιστον δύο κύματα «πυραύλων που εξαπολύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Οι σειρήνες ήχησαν αρχικά σε μεγάλο τμήμα του βόρειου τμήματος του Ισραήλ, όπως στο λιμάνι της Χάιφα, σύμφωνα με την Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του στρατού, που έδωσε εντολή στους κατοίκους να μεταβούν σε καταφύγια.

Συναγερμός ενεργοποιήθηκε στη συνέχεια σε όλο το νότιο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Μπερσεβά, και σε κάποιες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αρκετοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν και ότι οι περισσότεροι εξ αυτών αναχαιτίστηκαν.

Οι πυραυλικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 10 ανθρώπων στο Ισραήλ εν μέσω του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Και λίγες ώρες αφότου είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες πληροφορίες για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον του ξενοδοχείου Ramada στο κέντρο της Βηρυτού- με απολογισμό τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και δέκα τραυματίες- οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως διεξήγαγαν επιχείρηση με στόχο την εξόντωση διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στον Λίβανο.

Η ανακοίνωση κάνει λόγο για «πλήγμα ακριβείας» που είχε στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της επίλεκτης Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως είχαν ληφθεί μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για παράπλευρες απώλειες αμάχων.

«Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς δραστηριοποιείται συστηματικά ανάμεσα σε άμαχο πληθυσμό τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο, εκμεταλλευόμενο κυνικά τους κατοίκους και χρησιμοποιώντας τους ως ανθρώπινες ασπίδες προκειμένου να προωθήσουν τα τρομοκρατικά σχέδιά τους», αναφέρει η ανακοίνωση των IDF.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως πρόκειται για την πρώτη ανάλογη επίθεση στην καρδιά της πρωτεύουσας του Λιβάνου από τότε που το Ισραήλ άρχισε να εξαπολύει εκ νέου αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Χεζμπολάχ- η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη- παράλληλα με τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν ενημερώσει νωρίτερα πως εξαπέλυσαν ακόμη ένα σφοδρό κύμα αεροπορικών επιδρομών στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, σε μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Επίσης, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα πως απέτρεψε αεροπορικό πλήγμα στη διπλωματική συνοικία της πρωτεύουσας, αναχαιτίζοντας drone που κατευθυνόταν προς την περιοχή όπου στεγάζονται οι περισσότερες διπλωματικές αποστολές στη χώρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από εκπρόσωπο του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε ενημερώσει πως «οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν μετά την είσοδό τους στον εναέριο χώρο» της Σαουδικής Αραβίας και άλλα έξι εξουδετερώθηκαν «στα ανατολικά του Ριάντ».

Πάντως, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξέφρασαν σήμερα τη βεβαιότητα πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι ικανές να συνεχίσουν για «τουλάχιστον έξι μήνες» τον σφοδρό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συμπληρώνοντας πως έχουν ήδη πλήξει περισσότερους από 200 αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι ικανές να συνεχίσουν για τουλάχιστον έξι μήνες τον σφοδρό πόλεμο, με τον σημερινό ρυθμό των επιχειρήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Μήνυμα από Κίνα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί», τόνισε σήμερα ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Γουάνγκ Γι.

«Η Μέση Ανατολή έχει παραδοθεί στις φλόγες. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί. Είναι ένας πόλεμος που δεν ωφελεί κανέναν», είπε ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο. «Ο νόμος της ζούγκλας δεν πρέπει να επιστρέψει και να επικρατήσει στον κόσμο», συμπλήρωσε.

Ο ΥΠΕΞ της Κίνας δήλωσε επίσης ότι η χώρα του και οι ΗΠΑ πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, ενόψει της αναμενόμενης επίσκεψης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο τον Απρίλιο.

Παρότι δεν επιβεβαίωσε την επίσκεψη Τραμπ, ο Γουάνγκ Γι είπε πως το 2026 είναι μια «σημαντική χρονιά» για τις σινοαμερικανικές σχέσεις. Παράλληλα, o επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας υπογράμμισε πως οι σχέσεις του Πεκίνου με τη Μόσχα είναι ακλόνητες.