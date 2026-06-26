Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή: Η CENTCOM επιβεβαιώνει την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής, ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στα νότια του Ιράν, ενώ λίγη ώρα αργότερα το Axios ανέφερε πως οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες από ιρανικά ΜΜΕ, ο ήχος της έκρηξης προήλθε από την περιοχή του Σίρικ, ενώ οι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, τι τον προκάλεσε.

Έπειτα, δημοσιογράφος του ενημερωτικού ιστοτόπου Axios, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ, ότι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Ακολούθησε η ανάρτηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), με την οποία επιβεβαίωσε, ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ως απάντηση στην επίθεση της Τεχεράνης εναντίον του εμπορικού πλοίου.

«Αμερικανικά αεροσκάφη χτύπησαν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και drones, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, μετά την επίθεση του Ιράν κατά του πλοίου M/V Ever Lovely στις 25 Ιουνίου με ένα drone μίας χρήσης», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι «η αδικαιολόγητη επιθετική ενέργεια των ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας παραβίασε σαφώς την εκεχειρία».

«Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονόμευσε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς το εμπόριο διακινείται όλο και περισσότερο μέσω αυτού του ζωτικού διεθνούς εμπορικού διαδρόμου. Οι δυνάμεις του CENTCOM συνεχίζουν να παρέχουν συντονισμό και υποστήριξη για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στενό. Ο αμερικανικός στρατός παραμένει παρών και σε εγρήγορση για να διασφαλίσει ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας με το Ιράν τηρούνται, εφαρμόζονται και ισχύουν πλήρως», πρόσθεσε.

Για «ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας κατηγόρησε νωρίτερα ο Τραμπ το Ιράν

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, ο Τραμπ ανέφερε ότι «τουλάχιστον τέσσερα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη «αυτοκτονίας» (one-way attack drones) στόχευσαν πλοία που κινούνταν στη θαλάσσια οδό και ότι ένα από αυτά «χτύπησε κατευθείαν το ανώτερο κατάστρωμα ενός μεγάλου και πολύ ακριβού» φορτηγού πλοίου.

Όπως υποστήριξε, το πλοίο «κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του», ενώ πρόσθεσε ότι τα υπόλοιπα τρία drones καταρρίφθηκαν.

«Ένα από τα drones χτύπησε με δύναμη το άνω κατάστρωμα ενός μεγάλου και πολύ ακριβού φορτηγού πλοίου. Προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του», γράφει πιο αναλυτικά ο Τραμπ στο Truth Social. «Καταρρίψαμε άλλα τρία drones», συνέχισε και τέλος, πρόσθεσε: «Προφανώς, πρόκειται για μια ανόητη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», χωρίς να διευκρινίσει αν θα υπάρξουν συνέπειες.

Μέση Ανατολή: Η συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο

Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν νωρίτερα μια «συμφωνία πλαίσιο» στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο. Πρόκειται για μια τριμερή συμφωνία που υπογράφεται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της κυρίαρχης κυβέρνησης του Λιβάνου και της κυβέρνησης του Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ».

Αν και το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει αποκαλυφθεί, σύμφωνα με τον Ρούμπιο πρόκειται για ένα κείμενο που θέτει «ένα πλαίσιο για τη βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια».

«Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα», λέει ο Ρούμπιο για τη συμφωνία

«Είναι η αρχή της αρχής», σχολίασε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής και πρόσθεσε: «Μας περιμένει πολλή δουλειά. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι μερικές φορές το πιο δύσκολο».

Υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ο Λίβανος και το Ισραήλ ξεκίνησαν στα μέσα Απριλίου απευθείας συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, τις πρώτες έπειτα από πολλές δεκαετίες μεταξύ των δύο χωρών.

Αυτή θα μπορούσε να είναι η πιο σημαντική συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου εδώ και δεκαετίες, σχολιάζει το Al Jazeera.

Στην τελετή υπογραφής, ο Ρούμπιο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους εκπροσώπους του Ισραήλ και του Λιβάνου για τη συμμετοχή τους και τη δέσμευσή τους στην παρούσα συμφωνία, υπογραμμίζοντας, ότι αυτό αποτελεί απλώς το πρώτο βήμα σε αυτό που περιέγραψε ως «δύσκολο αλλά απαραίτητο ταξίδι».

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Axios