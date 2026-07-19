Μέση Ανατολή: Το Ιράν αναφέρει πλήγμα σε πυρηνική εγκατάσταση - Προειδοποίηση σε Αμερικανούς πολίτες της Ιορδανίας

Νέα πλήγματα, διπλωματικές παρεμβάσεις και ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών και της ναυσιπλοΐας συνθέτουν το σκηνικό στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αμερικανική επίθεση έπληξε το υπό κατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο του Darkhoveyn.

Την ίδια ώρα, ο στρατός της Ιορδανίας ανέφερε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν τρεις ιρανικούς πυραύλους και πως ένας τέταρτος έπεσε σε απομακρυσμένη περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αμερικανική πρεσβεία στην Ιορδανία εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες της να αποφύγουν το αεροδρόμιο και το λιμάνι της Άκαμπα, επικαλούμενη «συγκεκριμένη και αξιόπιστη απειλή».

‘By attacking countries like Jordan and Kuwait, Iran feels that will encourage them to get rid of US presence’



Senior Middle East Correspondent @ariel_oseran joins @_BiancaZanini on Newsroom pic.twitter.com/Lr7q2KHAni — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) July 19, 2026

Μέση Ανατολή: Το Ιράν θέλει «να ασκήσει πίεση στον Τραμπ»

Οι τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις φαίνεται να έχουν σκοπό να «ανοίξουν τον δρόμο για τη χρήση βίας στα Στενά του Ορμούζ, διακόπτοντας τις μεταφορές», αναφέρει ένας αναλυτής στο Al Jazeera.

Ο Μουχανάντ Σελουμ, επίκουρος καθηγητής Πολιτικής και Ασφάλειας στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ντόχα, δήλωσε στο Al Jazeera ότι το Ιράν χρησιμοποιεί τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό «για να ασκήσει πίεση» στις ΗΠΑ, καθώς δεν διαθέτει τις δυνατότητες να τις νικήσει στρατιωτικά.

Η αντιπαράθεση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, σημείωσε, αντιπροσωπεύει μια κλιμάκωση από το Ιράν, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη ελπίζει πως οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου που θα προκύψουν από τη διαταραχή γύρω από το Ορμούζ θα ασκήσουν πίεση στις ΗΠΑ «εσωτερικά» και, τελικά, «θα ασκήσουν πίεση στον Τραμπ», ώστε να κάνει παραχωρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

