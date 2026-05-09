Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες έως τώρα απειλές για την εκεχειρία

Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε, ότι έπληξε δυο ιρανικά δεξαμενόπλοια, περίπου την ίδια ώρα που ο Τραμπ δήλωνε πως αναμένει «απόψε» την απάντηση του Ιράν στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Περιμένω γράμμα (σ.σ. από το Ιράν) απόψε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του άνοιξαν πυρ εναντίον δύο πετρελαιοφόρων με ιρανική σημαία, προκειμένου να τα εμποδίσουν να αγκυροβολήσουν σε ιρανικό λιμάνι.

Τα δυο πλοία «εξουδετερώθηκαν» από μαχητικό αεροσκάφος στον Κόλπο του Ομάν, από όπου αποκτάται πρόσβαση στα Στενά. Η κατάσταση των δυο ακυβέρνητων πλοίων δεν ήταν σαφής χθες βράδυ.

Το Ιράν λέει ότι κατέλαβε το Ocean Koi

Λίγο αργότερα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ισχυρίστηκε σύμφωνα με το Al Jazeera, ότι κατέλαβε ένα πετρελαιοφόρο στο πλαίσιο μιας «ειδικής επιχείρησης» στον Κόλπο του Ομάν.

Σε δήλωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars την Παρασκευή, ένας εκπρόσωπος ανέφερε ότι το ιρανικό ναυτικό κατέλαβε το Ocean Koi επειδή το πλοίο είχε επιχειρήσει να «διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου και τα συμφέροντα του ιρανικού έθνους».

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε δύο δεξαμενόπλοια, με τον διοικητή της να δηλώνει: «Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν προσηλωμένες στην πλήρη εφαρμογή του αποκλεισμού πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το Ιράν».

Μέση Ανατολή: Πυρά στα Στενά του Ορμούζ

Λίγες ώρες νωρίτερα, ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ, σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές μέχρι σήμερα για την εκεχειρία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν επιτέθηκε σε τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού στα Στενά.

Από την άλλη πλευρά, η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχειρία χτυπώντας ιρανικό πετρελαιοφόρο και ακόμη ένα πλοίο. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, δέκα ναυτικοί τραυματίστηκαν, ενώ άλλοι πέντε αγνοούνται.

Η διοίκηση υποστήριξε επίσης, ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε πολιτικές περιοχές στο νησί Κεσμ, στρατηγικό σημείο στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, και ότι το Ιράν απάντησε πλήττοντας αμερικανικά στρατιωτικά πλοία ανατολικά των στενών και νότια του λιμανιού Τσαμπαχάρ.

Ο Τραμπ υποβάθμισε αργότερα το επεισόδιο, χαρακτηρίζοντάς το «ένα ελαφρύ χτύπημα αγάπης» (“love tap”), αρνούμενος ότι συνιστά παραβίαση της υφιστάμενης παύσης των συγκρούσεων.

Με πληροφορίες από Al Jazeera