Μέση Ανατολή: Η πιο σοβαρή κλιμάκωση μετά την εκεχειρία - «Οι ΗΠΑ παραβιάζουν τον Χάρτη του ΟΗΕ»

Ο Σαμίρ Πουρί, ερευνητής του International Institute for Strategic Studies στη Σιγκαπούρη, μίλησε στο Al Jazeera σχετικά με τις τελευταίες επιθέσεις που ανταλλάσσουν ΗΠΑ και Ιράν, περιγράφοντάς 'τες ως τη «σοβαρότερη κλιμάκωση από την έναρξη της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή».

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Πούρι προειδοποίησε ότι η κατάσταση δύσκολα θα αποκλιμακωθεί σύντομα.

«Πρόκειται για τη χειρότερη κλιμάκωση των συγκρούσεων και των αμοιβαίων επιθέσεων από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή τον Απρίλιο. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να οδηγηθούμε σε ακόμη μεγαλύτερη ένταση, αν και όλοι ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει η διπλωματία», δήλωσε.

Μέση Ανατολή: Νέα ανακοίνωση από το ΥΠΕΞ του Ιράν

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις παραβιάζουν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, καθιστώντας ουσιαστικά ανενεργή την εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί.

Το σχετικό γραπτό ανακοινωθέν δημοσιεύθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα παραβίασαν την αρχή του σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και ότι οι ενέργειες αυτές έχουν καταστήσει πρακτικά άνευ σημασίας την εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου.

Το ιρανικό υπουργείο υποστηρίζει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα εδάφη ορισμένων χωρών της περιοχής για την πραγματοποίηση των επιθέσεων αυτών.

Παράλληλα, τονίζεται ότι το Ιράν θα ασκήσει το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα απέναντι στην πηγή των επιθέσεων και είναι αποφασισμένο να εξουδετερώσει κάθε απειλή κατά της χώρας.

Η Τεχεράνη κάλεσε επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Η αναφορά Τραμπ στο ελικόπτερο Apache

Όπως ανέφερε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ θεωρούν τις πρόσφατες επιθέσεις ως «τιμωρία» για την κατάρριψη αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache και για τη μη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της εκεχειρίας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών σε περιοχές όπως το Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κεσμ, καθώς και πλήγματα που σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης έπληξαν ραντάρ, δείχνουν πως η Ουάσιγκτον ενδέχεται να επιδιώκει να αποδυναμώσει τις δυνατότητες επιτήρησης του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και να περιορίσει την ικανότητά του να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον πλοίων.

Την ίδια ώρα, ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αμερικανικό βλήμα έπληξε ιρανική φορτηγίδα στον Κόλπο του Ομάν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, το πλοιάριο χωρητικότητας 150 τόνων ανήκε σε κατοίκους της επαρχίας Σιρίκ και μετέφερε βασικά αγαθά από το λιμάνι Χασάμπ του Ομάν. Το πλήγμα σημειώθηκε περίπου πέντε ναυτικά μίλια από το λιμάνι.

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Η στάση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Ο κυβερνήτης της Σιρίκ, Ρεζά Σαχιντιάν, δήλωσε ότι και τα πέντε μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από διερχόμενα πλοία και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Ομάν.

Παράλληλα, η πρεσβεία της Ινδίας στο Ομάν γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι παρακολουθεί στενά περιστατικό που αφορά πλοίο ανοιχτά του λιμανιού Σίνας και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές.

Αντίστοιχα, στο Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης υιοθέτησαν ιδιαίτερα σκληρή στάση σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera στην Τεχεράνη, Τοχίντ Ασαντί, ανέφερε ότι πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων, μετά από μια σύντομη περίοδο σχετικής ηρεμίας.

Όπως είπε, το πρώτο βράδυ σημειώθηκαν ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, το δεύτερο άρχισε η άμεση αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν, ενώ το τρίτο καταγράφηκαν αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικό έδαφος και στη συνέχεια ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και την Ιορδανία.

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νεκροί τρεις Ινδοί ναυτικοί

Κατά τη διάρκεια της νύχτας αναφέρθηκαν εκρήξεις στα νότια της Τεχεράνης αλλά και σε άλλες περιοχές του νότιου Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν πλέον κλείσει πλήρως, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη μετά την παραβίαση της εκεχειρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα προειδοποίησαν ότι οποιοδήποτε πλοίο ή δεξαμενόπλοιο προσεγγίσει την περιοχή θα θεωρηθεί ότι συνεργάζεται με τον εχθρό.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα έβαλαν κατά της αεροπορικής βάσης Αλ Αζράκ στην Ιορδανία, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, εκτοξεύοντας 12 βαλλιστικούς πυραύλους.

Παράλληλα, η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations ανέφερε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο δεξαμενόπλοιου που έπλεε περίπου 39 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του λιμανιού Σοχάρ στο Ομάν.

Οι τοπικές αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική ρύπανση.

Τέλος, η Ινδία ανακοίνωσε ότι και οι τρεις Ινδοί ναυτικοί που αγνοούνταν μετά από αμερικανική επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιου στον Περσικό Κόλπο βρέθηκαν νεκροί.

Ο υπουργός Ναυτιλίας της χώρας, Σαρμπανάντα Σόνοβαλ, επιβεβαίωσε ότι ο τρίτος αγνοούμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών Ινδών ναυτικών σε τρεις.

Με πληροφορίες από Al Jazeera