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Μέση Ανατολή: Αναφορές για πλήγμα σε φορτηγό πλοίο κοντά στο Ομάν

Η ενημέρωση της υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO

The LiFO team
The LiFO team
ΟΜΑΝ ΠΛΟΙΟ ΠΛΗΓΜΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Θάλασσα του Ομάν / EPA
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Φορτηγό πλοίο φέρεται να δέχθηκε πλήγμα καθώς έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν.

Το φερόμενο χτύπημα ανέφερε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται το βρετανικό υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με την UKMTO, «ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα».

Κατά την ενημέρωσή της, η υπηρεσία ανέφερε επίσης, ότι προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, αλλά δεν έχει γίνει καμία αναφορά για θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το συμβάν διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι κυβερνήτες των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναφέρουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ύποπτη.

Αναλυτικά η δημοσίευση στην ιστοσελίδα της UKMTO: «Η UKMTO έλαβε αναφορά για περιστατικό 7,5 ΝΜ νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν. Ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στη γέφυρα. Ο πλοίαρχος ανέφερε ότι δεν υπήρξαν θύματα ούτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις».

 
 
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