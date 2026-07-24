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Μέση Ανατολή: 13η μέρα Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν - Απειλές Τραμπ για «μεγάλη τιμωρία» σε Χούθι και Τεχεράνη

O Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «ξεφεύγει από τον έλεγχο»

The LiFO team
The LiFO team
ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΟΥΘΙ Facebook Twitter
Φωτ. Unsplash
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Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επιτίθεται στο Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα, προσθέτοντας ότι τα πλήγματα στόχευαν στρατιωτικούς στόχους με σκοπό να μειώσουν την ιρανική ικανότητα επίθεσης στη ναυσιπλοΐα.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν την πόλη Αχβάζ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, ενώ ακούστηκαν εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο Στενό του Ορμούζ και στο Ομιντιγιέ. Επιπλέον, το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι αμερικανικός πύραυλος έπληξε μια τοποθεσία κοντά στην πόλη Σούζα στο νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη αντέδρασε έντονα στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να δεσμεύσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ για την κάλυψη ζημιών σε πλοία και φορτία.

Στο μεταξύ, η αεράμυνα του Κουβέιτ άνοιξε πυρ εναντίον ιρανικών πυραύλων και drones, λίγες ώρες μετά την αναφορά για νέα επίθεση με drone στο συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Το γενικό επιτελείο ανέφερε σε μήνυμα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η αεράμυνα του Κουβέιτ αναχαιτίζει αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones μετά την άδικη ιρανική επιθετικότητα».

Τραμπ για Χούθι και Ιράν: «Τους περιμένει μεγάλη τιμωρία»

Την ίδια στιγμή, οι επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης προκάλεσαν αντιδράσεις από πολλές χώρες στην Ευρώπη. Η Γερμανία δήλωσε ότι οι επιθέσεις ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης των συγκρούσεων, η Βρετανία καταδίκασε τις «ανεύθυνες ενέργειες» της ομάδας και η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν «απαράδεκτες» και «παράνομες». 

Ο Τραμπ απείλησε τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης με «μεγάλη στρατιωτική τιμωρία» μετά την εξαπόλυση επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν το Ιράν υπεύθυνο, δεδομένου ότι οι Χούθι είναι υποκατάστατο ή/και πληρεξούσιος του Ιράν, και θα επιβληθεί μεγάλη στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και, φυσικά, στους ίδιους τους Χούθι» εάν οι αντάρτες εξαπολύσουν περαιτέρω επιθέσεις, δήλωσε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.

«Εκτός ελέγχου η σύγκρουση»

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «ξεφεύγει από τον έλεγχο» και ότι «ταλαντεύεται στο χείλος του αδιανόητου».

Οι συνέπειες αποτυπώνονται και στην οικονομία, καθώς η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε σημαντικά φτάνοντας τα 101,93 δολάρια το βαρέλι, αφού οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έπληξαν πετρελαιοφόρα στην Ευθρά Θάλασσα.

Με πληροφορίες από AFP

Διεθνή

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