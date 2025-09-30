Μερτς: «Το σχέδιο Τραμπ είναι η καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη στη Γάζα»

Ως «την καλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα» χαρακτήρισε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τη Χαμάς να συναινέσει και να «ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη».

Μιλώντας μετά τη συνάντηση που είχε στην καγκελαρία με συγγενείς των Γερμανών ομήρων, ο Μερτς τόνισε την ανάγκη «να σταματήσουν άμεσα τα βάσανα των ομήρων και των οικογενειών τους», ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή τους και τη διασφάλιση ανθρώπινης μεταχείρισης και ιατρικής φροντίδας.

Ο καγκελάριος υπογράμμισε ότι η στήριξη του Ισραήλ στο σχέδιο συνιστά «σημαντική πρόοδο» και ζήτησε από τη Χαμάς να ανταποκριθεί, ενώ εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες που, όπως είπε, μπορούν να ασκήσουν καθοριστική επιρροή.

«Η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ΗΠΑ, τους Ευρωπαίους εταίρους και τις χώρες της περιοχής. Η Γερμανία είναι έτοιμη να συμβάλει με συγκεκριμένο ρόλο στην εφαρμογή του σχεδίου», σημείωσε, ευχαριστώντας τον Ντόναλντ Τραμπ για τις «επίμονες προσπάθειές του».