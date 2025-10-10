Μερτς: Η Κυριακή μπορεί να είναι μια ιστορική μέρα για τη Μέση Ανατολή

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο «ARD» ότι η επόμενη Κυριακή θα μπορούσε να είναι μια ιστορική μέρα για τη Μέση Ανατολή.

Ο Μερτς αναφέρθηκε στην προοπτική απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και τερματισμού της ένοπλης σύγκρουσης στη Γάζα.

Ο καγκελάριος εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι θα επανέλθει η εσωτερική ηρεμία στη Γερμανία, ενώ εξέφρασε την προθυμία του Βερολίνου να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Η συμφωνία πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο και στη συνέχεια οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν εντός 72 ωρών. Στη συνέχεια, το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του από μεγάλο μέρος της Λωρίδας της Γάζας. Πάνω απ' όλα, ελπίζω ότι οι Εβραίοι πολίτες θα αισθάνονται και πάλι πιο ασφαλείς, ότι αυτά τα απαράδεκτα αντισημιτικά περιστατικά θα είναι επίσης παρελθόν ή τουλάχιστον θα μειωθούν σημαντικά. Δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος να διαμαρτύρονται οι Παλαιστίνιοι στη Γερμανία», τόνισε ο καγκελάριος.

Ο Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία θα συμπροεδρεύσει της διάσκεψης για την ανοικοδόμηση της Γάζας μαζί με την Αίγυπτο.

«Η ανοικοδόμηση ξεκινά πολύ απλά, με την εγκατάσταση σκηνών εκεί, ώστε οι άνθρωποι να έχουν τις πιο βασικές συνθήκες υγιεινής για να ζήσουν μια κάπως ανθρώπινη ζωή», είπε ο Μερτς.