Μερτς: «Απαράδεκτη» η πρόταση των ΗΠΑ για τα 100 δισ. και τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Φρίντριχ Μερτς την πρόταση των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ρωσικά κεφάλαια που έχουν «παγώσει» εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος απέρριψε και την πρόβλεψη να προστεθούν επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια από την Ευρώπη, ενώ εξέφρασε την ελπίδα, πως θα σημειωθεί πρόοδος στη Γενεύη.

«Αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση ARD, για το αμερικανικό σχέδιο, που θέλει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί στην Ευρώπη να διοχετευθούν στις προσπάθειες ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, οι οποίες κατόπιν θα λάβουν το 50% πιθανών κερδών.

«Δεν είναι κάτι που μπορούμε να δεχθούμε»

Επίσης, οι ΗΠΑ θέλουν η ΕΕ να δώσει ακόμη 100 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας - σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς και ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις επικεντρώνονται στη χρήση περιουσιακών στοιχείων ως δάνειο.

«Αν χορηγηθεί αυτό το δάνειο, θα παρασχεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια θα δοθεί στην Ουκρανία, ως ασφάλεια, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να αγοράζει όπλα. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα τους Αμερικανούς. Επομένως, φυσικά, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το ποσό», επισήμανε, για να προσθέσει ότι «και η απαίτηση να προστεθούν άλλα 100 δισεκατομμύρια από την Ευρώπη δεν είναι κάτι που μπορούμε να δεχτούμε». «Δεν μπορώ και δεν θέλω να προκαταλάβω τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στη Γενεύη, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί τώρα πρόοδος», δήλωσε.

Σε άλλο σημείο, ο καγκελάριος υποστήριξε, ότι η Ευρώπη έπρεπε να έχει στηρίξει την Ουκρανία πολύ νωρίτερα και πολύ εντατικότερα. «Κάναμε πολύ λίγα, πολύ αργά. Έπρεπε να είχαμε κάνει περισσότερα και νωρίτερα», απάντησε.

Τέλος, ο Μερτς επέρριψε ευθύνες στη Ρωσία για τις υβριδικές επιθέσεις, που γίνονται καθημερινές. «Βλέπουμε υβριδικές επιθέσεις κάθε μέρα - στις υποδομές μας, στα δίκτυα δεδομένων μας. Έχουν γίνει και πράξεις δολιοφθοράς: Αυτή η τελευταία που είδαμε στην Πολωνία, η οποία είχε στόχο μια σημαντική σιδηροδρομική σύνδεση, δείχνει ξεκάθαρα ρωσική εμπλοκή», σημείωσε.

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο Τραμπ

Η Ευρώπη υπέβαλε τροποποιημένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου της διοίκησης Τραμπ για την Ουκρανία, που μειώνει τις προτεινόμενες περικοπές στο μέγεθος των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας και περιορίζει τις εδαφικές παραχωρήσεις.

Το έγγραφο, σύμφωνα με το Reuters, συντάχθηκε για τις συνομιλίες της Γενεύης και προτείνει αριθμητικό όριο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τις 800.000 σε καιρό ειρήνης, έναντι του ορίου των 600.000 που παρουσιάσθηκε στο ειρηνευτικό σχέδιο που εμφάνισαν οι ΗΠΑ.

Κατά το ευρωπαϊκό σχέδιο «οι διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών θα εκκινήσουν από τη Γραμμή Επαφής», έναντι της εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου που όριζε εκ προοιμίου ότι ορισμένες περιοχές θα αναγνωρισθούν «de facto ρωσικές».

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση καταρτίσθηκε από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις του σχήματος E3 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία), σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή.

Έχοντας την αμερικανική πρόταση ως βάση, η αντιπρόταση των Ευρωπαίων αξιολογεί κάθε σημείο, με προτάσεις για απαλείψεις ή τροποποιήσεις.

Προτείνει δε, οι εγγυήσεις ασφαλείας που η Ουκρανία θα λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αντίστοιχες με το Άρθρο 5 της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Όσο για τη χρήση των παγωμένων στη Δύση, και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προβλέπει, πως: «Η Ουκρανία θα ανοικοδομηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά και μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα μέχρις ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις καταστροφές», αναφέρεται στο κείμενο της αντιπρότασης.

Το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε ότι 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν «σε μία υπό τις ΗΠΑ προσπάθεια ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία» και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από το εγχείρημα.

Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε επίσης το υπόλοιπο να επενδυθεί σε ένα «ξεχωριστό αμερικανορωσικό επενδυτικό όχημα».