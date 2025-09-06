Μέρκιουρι Ψιλάκης: Ποιος ήταν ο Έλληνας σέρφερ που σκοτώθηκε από την εξαιρετικά σπάνια επίθεση καρχαρία

Ο Μέρκιουρι Ψιλάκης είναι ο σέρφερ που σκοτώθηκε μετά την επίθεση από καρχαρία στην Αυστραλία.

Οι αρχές περιέγραψαν την επίθεση με θύμα τον Έλληνα ομογενή, ως «φρικτό» περιστατικό που συμβαίνει «πολύ, πολύ σπάνια».

Όπως ενημέρωσε η αστυνομία, ο Μέρκιουρι Ψιλάκης δέχθηκε επίθεση από καρχαρία το πρωί του Σαββάτου σε παραλία βόρεια του Σίδνεϊ, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Ήταν 57 ετών και είχε μεγάλη εμπειρία στο σέρφινγκ. Με μια ομάδα φίλων, πήγε στην παραλία λίγο μετά τις 9:30 το πρωί του Σαββάτου για σέρφινγκ. Τότε ήταν που δέχτηκε την επίθεση από έναν μεγάλο καρχαρία. Η παρέα του επέστρεψε στην ακτή με ασφάλεια, αλλά το σώμα του σέρφερ εντοπίστηκε να επιπλέει λίγο αργότερα στα κύματα, με εμφανή τα σημάδια από την επίθεση του καρχαρία. Με ρίζες από τη Σύμη, ο Μέρκιουρι Ψιλάκης ήταν παντρεμένος και είχε μια μικρή κόρη.

Ο θάνατός του αιφνιδίασε και «πάγωσε» την ομογένεια, στην οποία ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Ο Μέρκιουρι Ψιλάκης είχε αδυναμία στη θάλασσα και μεγάλωσε με ιστορίες από τη Σύμη, τόπο καταγωγής των γονέων του. Η ιδιαίτερη σχέση του με το νερό, έγινε αδυναμία στο σέρφινγκ και μαζί με τον δίδυμο αδελφό του, περνούσαν πολύ χρόνο στα κύματα, με άνεση επαγγελματία.

Αλλά δεν έμειναν μόνο στο χόμπι. Ο Μέρκιουρι Ψιλάκης και ο αδελφός του είχαν επιχείρηση με αντικείμενο το σέρφινγκ. Ο άτυχος σέρφερ ασχολούνταν με πολλές δραστηριότητες και ήταν γνωστός στην τοπική κοινότητα των Northern Beaches για την πώληση εξωτικών φυτών. Ο ίδιος αναρτούσε στα social media του, πολλές φωτογραφίες του με σπάνια και ασυνήθιστα φυτά.

«Φώναζε "μη με δαγκώσεις", ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καρχαρίες που έχω δει»

Μιλώντας στο Sky News Australia, ο μάρτυρας Mark Morgenthal δήλωσε ότι είδε την επίθεση και πως ο συγκεκριμένος καρχαρίας, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους που είχε δει ποτέ.

«Υπήρχε ένας τύπος που ούρλιαζε: "Δεν θέλω να με δαγκώσει, δεν θέλω να με δαγκώσει, μη με δαγκώσεις!" και είδα το ραχιαίο πτερύγιο του καρχαρία να ανεβαίνει και ήταν τεράστιος. Στη συνέχεια είδα το πτερύγιο της ουράς να ανεβαίνει και να αρχίζει να κλωτσάει, και η απόσταση μεταξύ του ραχιαίου πτερυγίου και του πτερυγίου της ουράς φαινόταν να είναι περίπου τέσσερα μέτρα, οπότε στην πραγματικότητα έμοιαζε με καρχαρία έξι μέτρων».

Με πληροφορίες από Sky News,