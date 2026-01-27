Μέριλιν Μάνσον: Νέος νόμος της Καλιφόρνια «ανέστησε» μήνυση εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση

Η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που είχε καταθέσει εναντίον του Μέριλιν Μάνσον η πρώην βοηθός του, Άσλεϊ Γουόλτερς, επανήλθε στο δικαστήριο, παρότι είχε απορριφθεί οριστικά πριν από λίγο καιρό.

Ο λόγος δεν είναι νέα στοιχεία, αλλά ένας νέος νόμος στην Καλιφόρνια.

«Η αίτηση επανεξέτασης που υπέβαλε η ASHLEY WALTERS στις 01/07/2026 γίνεται δεκτή», αποφάνθηκε ο δικαστής Steve Cochran του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες μετά από ακροαματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης, η οποία θα επιτρέψει την εκ νέου υποβολή της αίτησης. «Ο νόμος αναβιώνει την αγωγή. Το Δικαστήριο διατάζει την ακύρωση της από 16/12/2025 απόφασης για την απόρριψη ολόκληρης της αγωγής. Το Δικαστήριο ακυρώνει την προηγούμενη απόφασή του που επιδίκαζε την συνοπτική απόφαση», προσθέτει.

Η αγωγή, σύμφωνα με την οποία, ο Μέριλιν Μάνσον κακοποίησε σεξουαλικά πρώην βοηθό του, απορρίφθηκε τον περασμένο μήνα, έχει «αναστηθεί», όπως χαρακτηριστικά γράφουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες δέχτηκε την αίτηση για επανεξέταση της αγωγής που είχε ασκήσει η Γουόλτερς εναντίον του Μάνσον, τη Δευτέρα.

Αν και η υπόθεση είχε απορριφθεί τον περασμένο μήνα από τον ίδιο δικαστή, τώρα επικαλέστηκε έναν νόμο της Καλιφόρνιας που ψηφίστηκε αυτό το μήνα, το Assembly Bill 250, ο οποίος παρέχει περισσότερο χρόνο στα φερόμενα θύματα για να υποβάλουν τις αγωγές τους.

Μέριλιν Μάνσον: Η καταγγελία της Γουόλτερς

Η Άσλεϊ Γουόλτερς είχε καταθέσει αρχικά την αγωγή της το 2021. Υποστήριξε ότι γνώρισε τον Μπράιαν Γουόρνερ, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Μάνσον, μέσω των social media, όταν εκείνος της έστειλε μήνυμα. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια πήγε στο σπίτι του για μια πιθανή συνεργασία που της πρότεινε, όπου, σύμφωνα με το Rolling Stone, την έσπρωξε επάνω στο κρεβάτι του και προσπάθησε να βάλει το χέρι της μέσα στο εσώρουχό του. Η Γουόλτερς δήλωσε ότι τότε έφυγε, αλλά αργότερα συμφώνησε να εργαστεί ως βοηθός του Γουόρνερ και, όπως καταγγέλλει, στη συνέχεια υπέστη περαιτέρω κακοποίηση.

Ο Γουόρνερ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες σε βάρος του. Ο δικηγόρος του, Χάουαρντ Κινγκ, επανέλαβε την άρνηση αυτή σε δήλωσή του στο Entertainment Weekly μετά τη νεότερη νομική εξέλιξη.

«Η Άσλεϊ Γουόλτερς έχει λάβει το δικαίωμα να προχωρήσει σε μια περιορισμένη αξίωση σεξουαλικής επίθεσης βάσει του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου, μια αξίωση που δεν θα αντέξει στην επόμενη αίτηση για συνοπτική απόρριψη», δήλωσε ο δικηγόρος του Μάνσον. «Παρότι η κα Γουόλτερς είχε διατυπώσει αρκετούς –πλέον άνευ σημασίας– ισχυρισμούς περί δήθεν παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, δεν έχει σε εκκρεμότητα αξιώσεις για σεξουαλική επίθεση, όπως αυτή ορίζεται στον ποινικό κώδικα, κάτι που θα απαιτούνταν βάσει του νέου νόμου, ούτε της επιτρέπεται, σύμφωνα με την απόφαση, να προσθέσει νέες κατηγορίες».

Στη συνέχεια, ο ίδιος ανέφερε: «Το αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι ο κ. Γουόρνερ δεν διέπραξε ποτέ καμία σεξουαλική επίθεση, γεγονός που αναμφίβολα εξηγεί γιατί η Εισαγγελία της Κομητείας του Λος Άντζελες αρνήθηκε το αίτημα της κας Γουόλτερς να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του».

Τον Ιανουάριο του 2025, το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι, έπειτα από έρευνα τεσσάρων ετών, δεν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βάρος του τραγουδιστή του «Beautiful People».

«Αναγνωρίζουμε και επαινούμε το θάρρος και την ανθεκτικότητα των γυναικών που προχώρησαν σε καταγγελίες και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και τις ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την υπομονή τους κατά τη διάρκεια της έρευνας», ανέφεραν τότε οι αρχές. «Παρότι δεν είμαστε σε θέση να ασκήσουμε διώξεις στην παρούσα υπόθεση, αναγνωρίζουμε ότι η δυναμική διεκδίκηση των γυναικών που εμπλέκονται συνέβαλε στο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης».

Ο Μέριλιν Μάνσον έχει επίσης αντιμετωπίσει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και άλλου είδους κακοποίηση από γυναίκες εκτός της Γουόλτερς.

Με πληροφορίες από Deadline