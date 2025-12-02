Μερικές από τις πιο ακραίες θερμοκρασίες στην ιστορία της Γης θα «πλήξουν» τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο

Οι ΗΠΑ μπαίνουν σε έναν από τους πιο παγωμένους Δεκεμβρίους των τελευταίων ετών, καθώς όλο και περισσότερα μετεωρολογικά μοντέλα συγκλίνουν ότι επέρχεται παρατεταμένο και έντονο ψύχος, κυρίως στη βόρεια και βορειοανατολική χώρα.

Το Κέντρο Κλιματικής Πρόβλεψης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS) εκτιμά ότι σημαντικά χαμηλότερες από τις κανονικές θερμοκρασίες θα πλήξουν τη βόρεια ζώνη των ΗΠΑ, ενώ κορυφαίοι ειδικοί κάνουν λόγο για μια «σπάνια» ψυχρή εισβολή που ίσως περιλαμβάνει μερικό άνοιγμα του πολικού στρόβιλου.

Ο κλιματολόγος Judah Cohen, ερευνητής στο MIT, προειδοποιεί πως «η πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου είναι απλώς το ορεκτικό, καθώς το κυρίως πιάτο έρχεται στα μέσα του μήνα». Το μοντέλο του, το οποίο χαρακτηρίζει ως «το καλύτερο στον κόσμο», προβλέπει ότι η πιο εκτεταμένη ζώνη ακραίου ψύχους στη Γη στα μέσα Δεκεμβρίου θα εκτείνεται από τις καναδικές πεδιάδες μέχρι την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ.

ΗΠΑ: Πόσο χαμηλά θα φτάσει ο υδράργυρος

Σύμφωνα με την NWS, οι πιο μεγάλες αποκλίσεις από τις φυσιολογικές θερμοκρασίες παρατηρήθηκαν την 1η και 2η Δεκεμβρίου. Στο μεγαλύτερο τμήμα της μεσοδυτικής χώρας, οι μέγιστες δεν θα ξεπερνούν τους -9 έως -4 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ελάχιστες θα βυθιστούν σε μονοψήφιες αρνητικές τιμές, ακόμη και μέχρι τα σύνορα του Μιζούρι και του Ιλινόι.

Στην περιοχή από την ανατολική Μοντάνα έως και τη Βόρεια Ντακότα, δεν αποκλείονται θερμοκρασίες αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν, καθώς μια αρκτική αέρια μάζα θα σταθεροποιηθεί πάνω από την περιοχή.

ΗΠΑ: Ο ρόλος του πολικού στρόβιλου

Παρότι το «κύριο φορτίο» του πολικού στρόβιλου θα παραμείνει, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, «κλειδωμένο» στον Καναδά για 7 με 10 ημέρες, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το ενδεχόμενο απότομης αποδυνάμωσής του,ενός φαινομένου που ονομάζεται αιφνίδια στρατοσφαιρική θέρμανση, το οποίο συχνά οδηγεί σε ακραίες ψυχρές εισβολές στις ΗΠΑ.

Ο Cohen παραδέχεται πως «είναι διχασμένος» ως προς το τι ακριβώς συμβαίνει με τον στρόβιλο φέτος, ωστόσο το ενδεχόμενο σημαντικής ψυχρής εισβολής παραμένει πολύ πιθανό.

Παρότι το κρύο μοιάζει βέβαιο, η χιονόπτωση παραμένει «γρίφος», καθώς τα συστήματα που παράγουν χιόνι μπορούν να προβλεφθούν μόνο λίγες ημέρες πριν.

Με πληροφορίες από USA Today