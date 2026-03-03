Μεντβέντεφ για Μέση Ανατολή: Ο Γ' Παγκόσμιος θα ξεσπάσει εάν ο Τραμπ συνεχίσει την παράλογη πορεία του

Ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος «αναμφίβολα θα ξεσπάσει» εάν ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίσει την «παράλογη πορεία» του, δήλωσε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Συγκεκριμένα, ο Μεντβέντεφ ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του πρακτορείου TASS εάν έχει ήδη ξεσπάσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται από τα αλλεπάλληλα πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

«Επισήμως, όχι», απάντησε. «Αλλά εάν ο Τραμπ συνεχίσει την παράλογη πορεία του προς μια εγκληματική αλλαγή καθεστώτος, αναμφίβολα θα ξεκινήσει», πρόσθεσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Και οποιοδήποτε γεγονός θα μπορούσε να αποτελέσει την αφορμή. Οτιδήποτε», τόνισε.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, «το γεγονός ότι οι Ιρανοί δεν έχουν απαντήσει ακόμη με ιδιαίτερα σφοδρό τρόπο σημαίνει ότι δεν έχουν πολλές επιλογές. Όμως ξέρουν να περιμένουν· είναι ένας αρχαίος πολιτισμός».

Μέση Ανατολή: «Ο Τραμπ έκανε σοβαρό λάθος», λέει ο Μεντβέντεφ

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «ο Τραμπ έκανε ένα σοβαρό λάθος», εξηγώντας ότι «με την απόφασή του έθεσε όλους τους Αμερικανούς υπό δυνητική απειλή, ακόμη κι αν το ιρανικό καθεστώς δεν είναι δημοφιλές στις γειτονικές αραβικές χώρες».

«Πιο σημαντικό είναι ότι ο εκλιπών Αγιατολάχ (Αλί Χαμενεΐ) ήταν ο πνευματικός πατέρας σχεδόν 300 εκατομμυρίων Σιιτών. Και τώρα είναι επίσης μάρτυρας. Μπορείτε να φανταστείτε τα υπόλοιπα. Και πλέον δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ιράν θα επιδιώξει τη δημιουργία πυρηνικών όπλων με διπλάσια αποφασιστικότητα», είπε.

Ερωτηθείς αν το Ιράν έχει τη δύναμη να αντέξει αυτή την αντιπαράθεση, ο Μεντβέντεφ απάντησε: «Θα τα καταφέρουν, αλλά το τίμημα της αναγέννησης θα είναι υψηλό. Απαιτείται υψηλό επίπεδο κοινωνικής συσπείρωσης. Και οι Αμερικανοί έχουν προσφέρει μια τέτοια συσπείρωση».