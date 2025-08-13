Μελέτη: Το stalking αυξάνει έως και 70% τον κίνδυνο καρδιοπάθειας στις γυναίκες

Γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα παρακολούθησης (stalking) ή έχουν ζητήσει περιοριστικά μέτρα αντιμετωπίζουν αυξημένο μακροπρόθεσμο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, σύμφωνα με νέα έρευνα με επικεφαλής επιστήμονες της Σχολής Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Circulation, παρακολούθησε πάνω από 66.000 γυναίκες για 20 χρόνια και κατέγραψε 41% μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης καρδιοπάθειας σε όσες είχαν εμπειρία stalking, ποσοστό που έφθανε το 70% για εκείνες που είχαν ζητήσει περιοριστικά μέτρα.

«Σε πολλούς, το stalking δεν φαίνεται σοβαρό, επειδή συχνά δεν περιλαμβάνει σωματική επαφή. Όμως έχει βαθιές ψυχολογικές συνέπειες, που μπορούν να αποτυπωθούν και στη σωματική υγεία», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης, η καθηγήτρια ψυχιατρικής επιδημιολογίας Κάρεσταν Κούνεν. Όπως πρόσθεσε, «οι συνηθισμένες μη σωματικές μορφές βίας κατά των γυναικών είναι απειλές για την υγεία και πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως το κάπνισμα ή η κακή διατροφή».

ΗΠΑ: Μία στις τρεις γυναίκες έχει πέσει θύμα stalking

Στοιχεία από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) δείχνουν ότι το stalking αφορά μία στις τρεις γυναίκες και έναν στους έξι άνδρες στις ΗΠΑ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό φθάνει το 18,5%, κυμαινόμενο από 8,5% στη Λιθουανία έως 32,4% στη Σλοβακία. Ως παρακολούθηση ορίζονται επαναλαμβανόμενες, ανεπιθύμητες ενέργειες όπως φυσική παρακολούθηση, κατασκοπεία, απρόσκλητες επισκέψεις ή διαδικτυακή παρενόχληση.

Η έρευνα αξιοποίησε δεδομένα από μακροχρόνια μελέτη σε νοσηλεύτριες των ΗΠΑ, καταγράφοντας το 2001 το ιστορικό παρακολούθησης και παρακολουθώντας την υγεία τους έως το 2021. Αρχικά, καμία δεν είχε διαγνωστεί με καρδιαγγειακή νόσο· σχεδόν 12% ανέφεραν ότι είχαν υπάρξει θύματα παρακολούθησης και περίπου 6% είχαν λάβει περιοριστικά μέτρα. Στα επόμενα 20 χρόνια, περίπου 3% εμφάνισαν καρδιοπάθεια ή εγκεφαλικό, με σαφώς υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες με εμπειρία stalking. Όλα τα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν μέσω ιατρικών φακέλων.

H χρόνια ψυχολογική πίεση μπορεί να επηρεάσει το νευρικό σύστημα,

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η χρόνια ψυχολογική πίεση μπορεί να επηρεάζει το νευρικό σύστημα, τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και άλλους βιολογικούς μηχανισμούς, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιοπάθειας. Προσθέτουν, ωστόσο, ότι απαιτούνται πρόσθετες έρευνες για να τεκμηριωθεί η αιτιώδης σχέση.

Η πλειονότητα των συμμετεχουσών ήταν λευκές γυναίκες μη ισπανικής καταγωγής, γεγονός που περιορίζει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι η παρακολούθηση και άλλες μορφές βίας πλήττουν δυσανάλογα γυναίκες από εθνοτικές μειονότητες και χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Η Κούνεν τόνισε την ανάγκη καλύτερου ελέγχου και υποστήριξης των θυμάτων στο σύστημα υγείας, καθώς και την υιοθέτηση πολιτικών πρόληψης της βίας κατά των γυναικών. «Σε επίπεδο δημόσιας υγείας, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις ρίζες της βίας, ώστε να προλαμβάνουμε όχι μόνο την ψυχολογική βλάβη, αλλά και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Euronews