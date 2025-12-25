Μελβούρνη: Εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητο με πινακίδα «χαρούμενο Χανουκά»

Ένα αυτοκίνητο με πινακίδα χαρούμενο Χανουκά» δέχθηκε εμπρηστική επίθεση σε προάστιο της Μελβούρνης, τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων.

Το περιστατικό, που θεωρείται ύποπτο για αντισημιτική επίθεση, σημειώνεται λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την τρομοκρατική επίθεση που είχε στόχο Εβραίους οι οποίοι γιόρταζαν το Χανουκά στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ και στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, έλαβαν κλήση για όχημα που έφερε τη συγκεκριμένη πινακίδα και είχε τυλιχθεί στις φλόγες στην είσοδο κατοικίας νωρίς το πρωί των Χριστουγέννων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς δεν βρισκόταν μέσα στο όχημα τη στιγμή του περιστατικού, ωστόσο οι ένοικοι του σπιτιού απομακρύνθηκαν προληπτικά, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Οι ντετέκτιβ έχουν ταυτοποιήσει ένα άτομο που ενδέχεται να βοηθήσει στην έρευνα και αναζητούν ενεργά πληροφορίες για τον εντοπισμό του», ανέφερε σε ανακοίνωση για το συμβάν η αστυνομία.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε επίσης ότι κανένα μέλος της κοινότητας δεν τραυματίστηκε και ότι βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με την αστυνομία. Την ίδια ώρα η Ναόμι Λέβιν, διευθύνουσα σύμβουλος του Εβραϊκού Κοινοτικού Συμβουλίου της Βικτώριας, δήλωσε ότι «η αυστραλιανή εβραϊκή κοινότητα παραμένει σε κατάσταση έντονης ανησυχίας».

«Πρόκειται για τη συνέχεια του καθημερινού φόβου με τον οποίο η εβραϊκή κοινότητα ζει τα τελευταία δύο χρόνια, και ακόμη περισσότερο μετά την επίθεση στο Μπόντι », είπε.

«Δεν υπάρχει χώρος στην Αυστραλία για τέτοιου είδους μίσος»

Η πρωθυπουργός της πολιτείας Βικτώρια, Τζασίντα Άλεν, ανέφερε σε διαδικτυακή δήλωσή της ότι είχε ενημερωθεί από την αστυνομία για αυτό που «η κοινότητα δικαίως φοβάται ότι είναι ένα αντισημιτικό περιστατικό».

«Δεν είναι αυτό που αξίζει να ξυπνήσει καμία οικογένεια, κανένας δρόμος ή καμία κοινότητα στην Αυστραλία την ημέρα των Χριστουγέννων. Αυτό το μικρό αυτοκίνητο κυκλοφορούσε στην πόλη μεταφέροντας το πνεύμα του Χανουκά και των γιορτών. Είδα μάλιστα ένα να περνά όταν βρισκόμουν στο Caulfield το απόγευμα της Δευτέρας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι η αστυνομία συνεργάζεται στενά με τους ηγέτες της κοινότητας για τη διερεύνηση του περιστατικού.

«Έχουμε καθήκον απέναντι σε αυτή την κοινότητα: να διασφαλίσουμε ότι οι οικογένειές της είναι ασφαλείς και αισθάνονται ασφαλείς τώρα, και να εργαστούμε μακροπρόθεσμα με σοβαρότητα για την εξάλειψη του αντισημιτισμού και του μίσους από την πολιτεία μας», συνέχισε.

Τέλος, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, σε ανάρτηση στα social media, ανέφερε ότι «η εβραϊκή κοινότητα της χώρας πενθεί μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Μπόντι. Ο εμπρησμός αυτοκινήτου στη Μελβούρνη αποτελεί μία ακόμη φρικτή πράξη ύποπτου αντισημιτισμού. Δεν υπάρχει χώρος στην Αυστραλία για τέτοιου είδους μίσος και πρέπει να σταματήσει».

