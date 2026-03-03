Μελάνια Τραμπ: Προήδρευσε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ - Πρώτη φορά για μια εν ενεργεία Πρώτη Κυρία

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ προήδρευσε της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τα παιδιά, η τεχνολογία και η εκπαίδευση σε καταστάσεις σύγκρουσης».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν την εναλλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου για τον μήνα Μάρτιο.

Ήταν η πρώτη φορά που μια εν ενεργεία Πρώτη Κυρία προήδρευσε του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η Μελάνια Τραμπ απευθυνόμενη στα κράτη-μέλη του ΣΑ ΟΗΕ τόνισε ότι «η ειρήνη δεν χρειάζεται να είναι εύθραυστη».

Ξεκίνησε εκφράζοντας συλλυπητήρια προς «τις οικογένειες που έχασαν τους ήρωές τους» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «η ειρήνη θα είναι σύντομα δική σας» για «όλα τα παιδιά σε όλο τον κόσμο».

Υπογράμμισε την «αποστολή για τη διατήρηση της ασφάλειας, ενώ παράλληλα τηρείται η ευθύνη πρόληψης των συγκρούσεων σε περιόδους τόσο πολέμου όσο και ειρήνης». Τόνισε ότι η τελευταία «πρέπει να εφαρμόζεται ισότιμα και δεν θα πρέπει ποτέ να ασκείται ελαφρά τη καρδία».

Στον πυρήνα του μηνύματός της βρισκόταν η θέση ότι «διαρκής ειρήνη θα επιτευχθεί όταν η γνώση και η κατανόηση εκτιμώνται πλήρως σε όλες τις κοινωνίες».

Υποστήριξε ότι «ένα έθνος που καθιστά τη μάθηση ιερή προστατεύει τα βιβλία του, τη γλώσσα του, την επιστήμη του και τα μαθηματικά του, προστατεύει το μέλλον του», γεγονός που οδηγεί σε «μεγαλύτερη κατανόηση, ηθική σκέψη- και ανεκτικότητα προς τους άλλους. Ειρήνη».

Αντιθέτως, προειδοποίησε ότι «όταν ένα έθνος περιορίζει τη σκέψη, περιορίζει το ίδιο του το μέλλον» και ότι «τα παιδιά που μεγαλώνουν σε μια κουλτούρα ριζωμένη στην άγνοια περιβάλλονται από αταξία και, μερικές φορές, ακόμη και σύγκρουση».

Χαρακτηρίζοντας την εκπαίδευση «θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα», επισήμανε ότι «τόσα πολλά παιδιά και νέοι ενήλικες αποκλείονται από τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα πανεπιστήμια», τονίζοντας ότι «το κόστος δεν είναι αφηρημένο». Σημείωσε ότι «οι κοινωνίες που διέπονται από γνώση και σοφία είναι, συνεπώς, πιο ειρηνικές».

Η Μελάνια Τραμπ ανέδειξε μεταξύ άλλων τον ρόλο της τεχνολογίας, δηλώνοντας ότι «η τεχνητή νοημοσύνη εκδημοκρατίζει τη γνώση, η οποία κάποτε ήταν περιορισμένη στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες» και ότι «σήμερα, σχεδόν οποιοσδήποτε, οπουδήποτε, μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα τεράστιο σύμπαν δεδομένων στην παλάμη του χεριού του».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου το μήνυμα της Μελάνια Τραμπ βασίζεται στην έννοια της «δημοκρατικοποίησης της γνώσης» για όλους, σε αυτή τη νέα «εποχή της φαντασίας», όπου η τεχνητή νοημοσύνη παρέχει στην παγκόσμια κοινότητα πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις πολιτισμικές νόρμες των άλλων, μεταξύ άλλων, των εθίμων, της φυλής και των θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Κάλεσε την «παγκόσμια κοινότητα» να «διευκολύνει την πλήρη πρόσβαση στην τεχνολογία» και να «γεφυρώσει το τεχνολογικό χάσμα», προτρέποντας τα μέλη να «δεσμευθούν να διαφυλάξουν τη μάθηση στις κοινότητές μας και να προωθήσουν την πρόσβαση σε ανώτερη εκπαίδευση για όλους».

«Τώρα είναι η στιγμή για τη γενιά μας να ανυψώσει τα παιδιά μας πάνω από την ιδεολογία μέσω της πρόσβασης στη σοφία» τόνισε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «ο δρόμος προς την ειρήνη εξαρτάται από το να αναλάβουμε την ευθύνη να ενδυναμώσουμε τα παιδιά μας μέσω της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας», επιμένοντας ότι «η σύγκρουση προκύπτει από την άγνοια, αλλά η γνώση δημιουργεί κατανόηση, αντικαθιστώντας τον φόβο με ειρήνη και ενότητα». Έκανε επίσης έκκληση προς το Συμβούλιο «να οικοδομήσει μια μελλοντική γενιά ηγετών που θα αγκαλιάζουν την ειρήνη μέσω της εκπαίδευσης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ