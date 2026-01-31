Μελάνια Τραμπ: Ποια ΜΜΕ απέκλεισε η Amazon από την προβολή του ντοκιμαντέρ «Melania»

Την Πέμπτη το απόγευμα στο Kennedy Center, οι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να μαντέψουν, ποιοι από αυτούς θα αποκτούσαν πρόσβαση στην προβολή του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, «Melania» της Amazon.

Λίγες ώρες πριν την προβολή της ταινίας, οι βετεράνοι δημοσιογράφοι «έδειχναν ελαφρώς αισιόδοξοι ότι θα κατάφερναν να εξασφαλίσουν μια θέση», σχολιάζει δημοσίευμα του Variety. Ωστόσο, περίπου στις 6:30 μ.μ., όταν τα μέλη της κυβέρνησης άρχισαν να περπατούν στο κόκκινο χαλί, «οι περισσότεροι από τους δημοσιογράφους των mainstream μέσων ενημέρωσης αντιλήφθηκαν, ότι δεν θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν την ταινία στα Amazon MGM Studios».

Μελάνια Τραμπ: Οι μόνοι δημοσιογράφοι που απέκτησαν πρόσβαση στην προβολή του ντοκιμαντέρ

Δημοσιογράφοι από τις εφημερίδες The New York Times, The Washington Post, AP και Vanity Fair, μεταξύ δεκάδων άλλων μέσων ενημέρωσης που βρισκόταν στο κόκκινο χαλί, δεν έλαβαν εισιτήρια για την προβολή που γινόταν μόνο με ειδική πρόσκληση. Οι μόνοι δημοσιογράφοι από το κόκκινο χαλί που επιτράπηκε να παρακολουθήσουν την προβολή (εκτός από εκείνους που είχαν προσκληθεί ξεχωριστά) ήταν ο παρουσιαστής του One America News, Dan Ball και η σύζυγός του, Peyton Drew, παραγωγός του ακροδεξιού καναλιού ειδήσεων.

Το ντοκιμαντέρ «Melania» καταγράφει τις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025.

Μεταξύ άλλων, το «φιλμ» έχει σχολιάσει ειρωνικά ο Τζίμι Κίμελ, που άσκησε κριτική στο νέο ντοκιμαντέρ της Amazon για τη Μελάνια Τραμπ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του, «Jimmy Kimmel Live!».

«Σύμφωνα με τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, η Μελάνια είναι πολύ αναστατωμένη που οι δολοφονίες στο Μινεάπολη επισκιάζουν την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ αξίας 75 εκατομμυρίων δολαρίων που η Amazon έφτιαξε για εκείνη», είπε ο Κίμελ. «Ο [διαδηλωτής κατά της ICE] Άλεξ Πρέτι σκοτώθηκε το Σάββατο, την ίδια μέρα που πραγματοποιήθηκε η VIP προβολή της ταινίας στο Λευκό Οίκο. Τώρα, όταν προωθεί την ταινία της, πρέπει να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με αυτό», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής έδειξε ένα βίντεο της πρώτης κυρίας στο Fox News, όπου της ζητήθηκε να στείλει ένα μήνυμα στην Αμερική σχετικά με την «ενοποίηση των δύο πλευρών».

«Πρέπει να ενωθούμε», απάντησε η Μελάνια. «Καλώ σε ενότητα».

«Ωραία, η Μελάνια καλεί σε ενότητα», σχολίασε ειρωνικά ο Κίμελ. «Είτε (λέει) αυτό, είτε παραγγέλνει τσάι, είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς...».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Μελάνια Τραμπ ανέφερε, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «λάτρεψε» το ντοκιμαντέρ: «Είπε ότι "πρέπει να τη δούμε"».

«Για αυτόν είναι must watch, όχι για εμάς», συνέχισε ο Κίμελ. «Υποθέτω ότι είδε τα πρώτα οκτώ λεπτά και αποκοιμήθηκε στο κουβά με το ποπ κορν... Άρεσε στον γιο της και τον σύζυγό της. Όλοι οι άνθρωποι στο φιλμ την κριτικάρουν με ενθουσιώδη σχόλια - αυτό μου αρκεί».

Με πληροφορίες του Variety