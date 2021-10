Μελάνια Τραμπ: Η «Ραπουνζέλ» της Μυστικής Υπηρεσίας και άλλες σκανδαλώδεις αποκαλύψεις για την πρώην Πρώτη Κυρία

Ως πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Μελάνια Τραμπ ήταν εγωκεντρική, είχε τρομερή αυτοπεποίθηση για τη σλοβενική της προφορά και μερικές φορές ήταν εκδικητική, σύμφωνα με ένα όχι και τόσο κολακευτικό πορτρέτο της στο νέο βιβλίο της Stephanie Grisham.

Η πρώην υπεύθυνη επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες από την ζωή της Μελάνια Τραμπ μέσα στον Λευκό Οίκο. Τη ζωή της πιο απόμακρης και θλιβερής Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ.

Η Μυστική Υπηρεσία είχε δώσει το παρατσούκλι «Ραπουνζέλ» στην Μελάνια, επειδή σπάνια έφευγε «από τον πύργο της», σύμφωνα με μια έκθεση της Washington Post, για το βιβλίο της Grisham «I’ll Take Your Questions Now.».

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, το πρώην μοντέλο πέρασε επίσης μεγάλο μέρος του χρόνου της μέσα στον Λευκό Οίκο φτιάχνοντας τα άλμπουμ των φωτογραφιών της, λέει η Grisham.

«Αν δεν περνούσε χρόνο με τον γιο της, τον Μπάρον ή τους γονείς της, έφτιαχνε τα άλμπουμ, τα οποία η συγγραφέας αποκαλεί ως «ένα από τα δύο της παιδιά», όπως ανέφερε η Washington Post.

«Μέσα στην πανδημία, πέρασε δύο ώρες αναδημιουργώντας τη σκηνή της κοπής της κορδέλας για το περίπτερο τένις του Λευκού Οίκου επειδή δεν είχε γίνει σωστά η φωτογράφιση κάποιες εβδομάδες νωρίτερα. Όταν έγιναν οι αναταραχές στο Καπιτώλιο εκείνη ασχολούνταν με τη φωτογράφιση ενός χαλιού».

Πάνω από δύο χρόνια πριν από την εισβολή της 6ης Ιανουαρίου, η Μελάνια Τραμπ πραγματοποίησε αυτό που ήταν ίσως η πιο αμφιλεγόμενη πράξη της ως Πρώτη Κυρία. Εμφανίστηκε φορώντας ένα τζάκετ, που έγραφε «Εμένα αλήθεια δεν με νοιάζει, εσένα;» στο ταξίδι της για την επίσκεψη παιδιών μεταναστών στα σύνορα Τέξας-Μεξικό.

Σε ένα ολόκληρο κεφάλαιο, η Grisham γράφει ότι η Μελάνια Τραμπ ήταν αναστατωμένη από την πολιτική για τον διαχωρισμό των οικογενειών των μεταναστών στα σύνορα, που ακολουθούσε ο σύζυγός της και ήθελε να δει μόνη της πώς επηρεάζει τα παιδιά αυτά.

«Για λόγους που παραμένουν ακόμα μυστήριο, είχε παραγγείλει το σακάκι Zara αξίας 39 δολαρίων στο διαδίκτυο», ανέφερε η Washington Post, επικαλούμενη το βιβλίο της Grisham.

H συγγραφέας ισχυρίζεται ότι ήταν απασχολημένη στο τηλέφωνο, ολοκληρώνοντας τις λεπτομέρειες του ταξιδιού της και δεν κατάφερε να σταματήσει τότε τη Μελάνια Τραμπ να φορέσει το σακάκι.

Οι φωτογραφίες της Μελάνια έγιναν viral. Η Grisham πέρασε τη διάρκεια του ταξιδιού με το να προσπαθεί να μετριάσει τις ζημιές αλλά όταν έφτασαν στον Λευκό Οίκο, τους ειδοποίησαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει τη σύζυγό του στο Οβάλ Γραφείο.

Ήταν η πρώτη φορά που το έκανε μπροστά στο προσωπικό.

Ο Τραμπ φώναζε. Στη συνέχεια, όμως, κατέληξε στη στρατηγική περιορισμού των ζημιών. Έσπευσε στο αγαπημένο του Twitter και έγραψε ότι το σακάκι ήταν ένα μήνυμα για τα «Fake News».

Το βιβλίο της Grisham απεικονίζει έναν Λευκό Οίκο που διαρκώς αναστατώνεται από κρίσεις λόγω ανικανότητας και ανεντιμότητας.

«Η περιστασιακή ανεντιμότητα φιλτράρεται στον Λευκό Οίκο όπως το σύστημα του κλιματισμού στον χώρο», γράφει η Grisham, σύμφωνα με την Washington Post.

Η ίδια ήταν ένας από τους ανώτερους και μακροβιότερους συμβούλους του Τραμπ. Παραιτήθηκε κατά τη διάρκεια της εισβολής στο Καπιτωλίου στις 6 Ιανουαρίου, προφανώς από την απογοήτευσή της που η πρώτη κυρία αρνήθηκε να εκδώσει οποιαδήποτε δήλωση, που θα παρότρυνε τους διαδηλωτές να σταματήσουν τη βία.

Η Μελάνια Τραμπ, μέσω μιας δήλωσης που εξέδωσε το γραφείο της, αρνείται τα όσα αναφέρει στο βιβλίο της η Grisham.

«Η πρόθεση πίσω από αυτό το βιβλίο είναι προφανής», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Είναι μια προσπάθεια να εξιλεωθεί μετά από μια κακή εμφάνισή της ως γραμματέας Τύπου, αποτυχημένες προσωπικές σχέσεις και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά στον Λευκό Οίκο. Μέσα από ψεύδη και προδοσία, επιδιώκει να αποκτήσει εγκυρότητα και χρήματα εις βάρος της κυρίας Τραμπ».

Το πορτρέτο της Μελάνια Τραμπ από την Grisham ωστόσο ταυτίζεται με την εικόνα της (Μελάνια) και σε άλλα βιβλία που την απεικονίζουν, εγωκεντρική, ανεξάρτητη, πεισματάρα.

Η ανταποκρίτρια του CNN στον Λευκό Οίκο, Kate Bennett ανέφερε τον Ιανουάριο ότι η Μελάνια Τραμπ «δεν είχε κάνει τίποτα σημαντικό κατά τη θητεία της ως Πρώτη Κυρία».

«Το μόνο που έχει κάνει η Μελάνια Τραμπ, εκτός Λευκού Οίκου, είναι να φτιάχνει τα άλμπουμ για την εποχή που ήταν Πρώτη Κυρία και να επιβλέπει τη φωτογράφηση ενός χαλιού και διακοσμητικών αντικειμένων», έγραψε η Kate Bennett, η οποία επίσης υπογράφει μία βιογραφία της Μελάνια Τραμπ.

Στο βιβλίο της, «Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady», η πρώην στενή της φίλη, Stephanie Winston Wolkoff, περιέγραψε με παρόμοιο τρόπο την Μελάνια. Ως μία γυναίκα που ανησυχεί κυρίως για τη δημιουργία μιας λαμπερής εικόνας για την ίδια ως «μυστηριώδης» και με αυτοπεποίθηση.

«Ο εγωισμός της είναι τόσο έντονος, που της επιτρέπει να κρατά απόσταση από τον υπόλοιπο κόσμο», έγραψε η Wolkoff.

Εν τω μεταξύ, το βιβλίο της Grisham επιφυλάσσει και άλλες αποκαλύψεις για την Μελάνια Τραμπ, σύμφωνα με την Washington Post.

Τα νέα σχετικά με την υποτιθέμενη σχέση του Τραμπ με την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς «απελευθέρωσαν» τη Μελάνια Τραμπ για να αρχίσει να αντιδρά ή να αγνοεί δημόσια τον σύζυγό της.

Την ίδια στιγμή, η Μελάνια Τραμπ δεν φάνηκε να είναι προσωπικά συντετριμμένη από τις αποκαλύψεις ότι ο σύζυγός της φέρεται να την είχε απατήσει τους μήνες μετά τη γέννηση του γιου τους, Μπάρον, το 2006.

Το σκάνδαλο «δεν της προκάλεσε καμία συναισθηματική αντίδραση», σύμφωνα με την Grisham.

Την ίδια ώρα ο πρώην Πρόεδρος, θύμωσε τόσο πολύ με έναν από τους ισχυρισμούς της Ντάνιελς για τη σεξουαλική του ικανότητα, ώστε τηλεφώνησε προσωπικά στην Grisham, από το Air Force One για να τη διαβεβαιώσει ότι το πέος του «δεν ήταν μικρό ούτε είχε περίεργο σχήμα», αναφέρει η Washington Post.

Σε μία άλλη αποκάλυψη του βιβλίου, αναφέρεται ότι η Μελάνια Τραμπ κοιμήθηκε καθ' όλη τη νύχτα των εκλογών και αντέδρασε για ένα πάρτι στον Λευκό Οίκο, λόγω της ανησυχίας της για μία νέα πιθανή έξαρση του κορωνοϊού.

Συμφωνούσε ωστόσο με την πεποίθηση του Τραμπ ότι οι εκλογές του 2020 ήταν αποτέλεσμα νοθείας ενώ ακολούθησε την τακτική Τραμπ να σνομπάρει την νέα πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν, αντί να την καλέσει στο παραδοσιακό τσάι των Πρώτων Κυριών καλωσορίζοντάς την στον Λευκό Οίκο.