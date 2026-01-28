Μελάνια Τραμπ για Μινεάπολη: «Είμαι κατά της βίας, σας παρακαλώ διαμαρτυρηθείτε ειρηνικά»

Η Μελάνια Τραμπ προχώρησε σε μια σπάνια πολιτική δήλωση αναφορικά με όσα συμβαίνουν στη Μινεάπολη.

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, η Μελάνια Τραμπ κάλεσε τους Αμερικανούς «να ενωθούν», μετά τη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών από τις ομοσπονδιακές αρχές και τις εκτεταμένες διαμαρτυρίες που ξέσπασαν αυτό το μήνα στη Μινεάπολη.

Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε από το Fox & Friends για την αντίδρασή της μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Νικόλ Γκουντ. «Πρέπει να ενωθούμε. Καλώ σε ενότητα», απάντησε.

Η πρώτη Κυρία των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε μια «εξαιρετική τηλεφωνική συνομιλία» με τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ και τον δήμαρχο του Μινεάπολις Τζέικομπ Φρέι τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου.

«Συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν την ειρήνη και την αποφυγή ταραχών», είπε και στο ίδιο μήνυμα, πρόσθεσε:

«Είμαι κατά της βίας, οπότε σας παρακαλώ, αν διαμαρτύρεστε, διαμαρτυρηθείτε ειρηνικά. Πρέπει να ενωθούμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Αποκλιμακώνει ο Τραμπ στη Μινεάπολη: Αποσύρονται ομοσπονδιακοί πράκτορες και υποβιβάζεται ο Γκρέγκορι Μποβίνο

Πράκτορες ομοσπονδιακών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί στη Μινεάπολη, θα αρχίσουν να αποσύρονται από τη μητρόπολη σήμερα.

Την ανακοίνωση έκανε ο δήμαρχος στη Μινεάπολη, χθες Δευτέρα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πολλαπλασιάζει τις κατευναστικές χειρονομίες μετά τον θάνατο δεύτερου Αμερικανού από σφαίρες αστυνομικών στους οποίους ανατέθηκε η υλοποίηση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του.

Ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι, νοσοκόμου σε μονάδα εντατικής θεραπείας, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το Σάββατο στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Μινεσότα ήταν «τραγωδία» και ο πρόεδρος «δεν θέλει να βλέπει κόσμο να τραυματίζεται ή να σκοτώνεται στους δρόμους», διαβεβαίωσε τον Τύπο η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, χθες το μεσημέρι.

Αντιμέτωπος με θύελλα επικρίσεων- κι από το δικό του πολιτικό στρατόπεδο- για την σκληρή γραμμή στην πόλη του αμερικανικού βορρά, ο μεγιστάνας γνωστοποίησε μέσω Truth Social πως είχε «πολύ καλή» τηλεφωνική συζήτηση με τον δημοκρατικό κυβερνήτη της πολιτείας, Τιμ Γουόλς, κατόπιν με τον δήμαρχο στη Μινεάπολη, Τζέικομπ Φρέι.