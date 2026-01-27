Μελάνια Τραμπ: «Έκοψε» μόλις ένα εισιτήριο στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της στη Βρετανία

Η μεγαλύτερη κινηματογραφική αλυσίδα της Βρετανίας, Vue, επιβεβαίωσε πως οι πωλήσεις εισιτηρίων για το νέο ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, είναι μέχρι στιγμής «χαμηλές».

Σύμφωνα με τον Τιμ Ρίτσαρντς, διευθύνοντα σύμβουλο της Vue, για την πρώτη προβολή της Παρασκευής στις 15:10 στο κεντρικό υποκατάστημα του Ισλινγκτον στο Λονδίνο είχε πωληθεί μόλις ένα εισιτήριο, ενώ για την προβολή των 18:00 είχαν κρατηθεί δύο θέσεις.

Τη στιγμή της δημοσίευσης, όλες οι θέσεις παρέμεναν διαθέσιμες για τις 28 προγραμματισμένες προβολές της ταινίας στις αίθουσες της Vue σε Μπλάκμπερν, Κάστλφορντ και Χάμιλτον. Ελαφρώς καλύτερη ήταν η εικόνα σε κινηματογράφους της Cineworld: τέσσερα εισιτήρια είχαν πουληθεί στο Γουόντσγουορθ και πέντε πίσω θέσεις στο Μπρότον.

Μελάνια Τραμπ: Το ντοκιμαντέρ και οι προβολές του

Το ντοκιμαντέρ, παραγωγής της Amazon MGM Studios, προβάλλεται αυτή την εβδομάδα σε περισσότερες από 100 αίθουσες στο Ηνωμένο Βασίλειο και ανταγωνίζεται ένα ήδη πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα νέων κυκλοφοριών, όπως η περιπέτεια Shelter με τον Τζέισον Στέιθαμ, η ταινία τρόμου Primate, η κωμωδία-δράμα του Μπράντλεϊ Κούπερ Is This Thing On? και το Nouvelle Vague του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, βασισμένο στον Ζαν-Λικ Γκοντάρ.

Ο Ρίτσαρντς δήλωσε στην Telegraph ότι έχει δεχθεί «πολλά emails από το κοινό» που επικρίνουν την απόφαση της Vue να προβάλλει την ταινία. «Έχω ξεκαθαρίσει ότι, ανεξαρτήτως προσωπικών απόψεων για το φιλμ, εφόσον είναι εγκεκριμένο από το BBFC, το εξετάζουμε και στο 99% των περιπτώσεων το προβάλλουμε. Δεν λειτουργούμε ως δικαστές για να λογοκρίνουμε ταινίες», ανέφερε.

Αναλυτής της κινηματογραφικής βιομηχανίας δήλωσε στην The Guardian ότι εκτιμά πως η στρατηγική πίσω από την κυκλοφορία είναι το λεγόμενο «four-walling», δηλαδή οι διανομείς πληρώνουν σταθερό ποσό στις αίθουσες για να προβάλλουν έναν τίτλο, ανεξάρτητα από τις εισπράξεις. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί τόσοι εκμεταλλευτές αιθουσών δέχθηκαν να προβάλλουν μια ταινία με περιορισμένες εμπορικές προοπτικές, σε μια περίοδο όπου υποψήφιες για βραβεία ταινίες διεκδικούν προβολές.

«Θα μου έκανε εντύπωση αν ανακοινωθούν επίσημα στοιχεία box office για αυτή την ταινία», πρόσθεσε ο ίδιος, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του. Η Guardian έχει επικοινωνήσει με την Comscore, τον οργανισμό που παρακολουθεί τις εισπράξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, για επιβεβαίωση.

Μελάνια Τραμπ: Τι περιλαμβάνει το ντοκιμαντέρ

Η Amazon MGM Studios απέκτησε τα δικαιώματα της ταινίας έναντι 40 εκατ. δολαρίων (περίπου 30 εκατ. λίρες), ποσό που φέρεται να περιλάμβανε σημαντική αμοιβή και για το πρόσωπο του ντοκιμαντέρ, ενώ δαπανά επιπλέον 35 εκατ. δολάρια για παγκόσμια καμπάνια προώθησης. Μέχρι στιγμής, η προβολή επικεντρώνεται κυρίως στις ΗΠΑ, με τηλεοπτικά σποτ, billboards και εντυπωσιακή παρουσία στο The Sphere του Λας Βέγκας.

Η ταινία καταγράφει τις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025. Προβλήθηκε στον Λευκό Οίκο το Σάββατο και θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα της στο Kennedy Center της Ουάσινγκτον -το οποίο ο πρόεδρος έχει μετονομάσει σε Trump-Kennedy Center, κίνηση που αμφισβητείται νομικά- πριν κυκλοφορήσει σε 27 χώρες.

Στις αρχές του μήνα, το Boxoffice Pro εκτιμούσε ότι το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, θα συγκέντρωνε 1-2 εκατ. δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο, ωστόσο αυτή την εβδομάδα η National Research Group ανέβασε την πρόβλεψη στα 5 εκατ. δολάρια εντός ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από The Guardian