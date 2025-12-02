Μελάνια Τραμπ: Αποκάλυψε τον φετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό του Λευκού Οίκου

«Home Is Where The Heart Is» (το σπίτι είναι εκεί όπου είναι η καρδιά) είναι το φετινό θέμα του χριστουγεννιάτικου στολισμού του Λευκού Οίκου, όπως αποκάλυψε η Μελάνια Τραμπ.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εκδόθηκε, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ συνεργάστηκε με τον σχεδιαστή Hervé Pierre για να υλοποιήσει τα σχέδιά της για τα φετινά Χριστούγεννα, τα οποία περιλαμβάνουν μια σειρά από κλασικά χριστουγεννιάτικα στοιχεία, αλλά πιο ασυνήθιστα, όπως μπλε πεταλούδες και πορτρέτα Αμερικανών προέδρων από Lego.

Φέτος, ο στολισμός περιλαμβάνει ζεστό λευκό φωτισμό και γιρλάντες σε όλο τον Λευκό Οίκο, με κόκκινες κορδέλες να συμπληρώνουν τη διακόσμηση. Συνολικά, εκτίθενται περισσότερα από 50 χριστουγεννιάτικα δέντρα, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Το Red Room — που προσωρινά ονομάζεται «Fostering the Future Red Room» — αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες της Μελάνια ως Πρώτης Κυρίας. Το δέντρο περιλαμβάνει λευκά στολίδια διακοσμημένα με τις λέξεις «Be Best» - αναφορά στην «εκστρατεία ευαισθητοποίησης» της Πρώτης Κυρίας τον Μάιο του 2018, η οποία στόχευε να βοηθήσει τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τον διαδικτυακό εκφοβισμό και την επιδημία οπιοειδών.

Η Μελάνια είχε συμπεριλάβει παρόμοια στολίδια «Be Best» και στη διακόσμηση του 2018.

Στο Blue Room, η διακόσμηση ακολουθεί την παράδοση με ένα στολίδι για κάθε αμερικανική Πολιτεία, καθώς και χρυσά αστέρια για τις Gold Star Families. Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στο East Room έχει περιμετρικό διακοσμητικό με την επιγραφή «America 250», αναφορά στην επερχόμενη 250ή επέτειο των ΗΠΑ το 2026.

Το Green Room υιοθετεί εμφανώς ένα θέμα παιχνιδιών, με το στεφάνι στη βάση του δέντρου να παρουσιάζει κόκκινα, πράσινα και λευκά ντόμινο. Επιπλέον, η Μελάνια τοποθέτησε στο τζάκι και σε μια ξύλινη προθήκη μικρά «χριστουγεννιάτικα χωριά» φτιαγμένα από τραπουλόχαρτα και ντόμινο.

Μαζί με τη διακόσμηση του Green Room, η Μελάνια παρουσίασε δύο προεδρικά πορτρέτα φτιαγμένα από Lego.

Σε φωτογραφία που κοινοποίησε ο Λευκός Οίκος φαίνεται μια Lego απεικόνιση του Τζορτζ Ουάσινγκτον στα αριστερά και αντίστοιχα μια απεικόνιση του Ντόναλντ Τραμπ — στη δεύτερη επίσημη προεδρική του εικόνα — στα δεξιά.

Ο φετινός χειμώνας σηματοδοτεί την πρώτη χριστουγεννιάτικη περίοδο της Μελάνια πίσω στον Λευκό Οίκο μετά την πρώτη θητεία του συζύγου της, κατά την οποία η επιλογή του χριστουγεννιάτικου στολισμού είχε επικριθεί.

Με πληροφορίες από People