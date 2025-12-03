Μέγκαν Μαρκλ: Στην εντατική ο πατέρας της μετά από χειρουργείο

Ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στις Φιλιππίνες, μετά από έκτακτη χειρουργική επέμβαση που κρίθηκε αναγκαία για να σωθεί η ζωή του.

Σύμφωνα με τον γιο του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, ο 81χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα την Τρίτη σε μεγαλύτερο νοσοκομείο, όταν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι «η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο».

Όπως δήλωσε, οι γιατροί κινητοποίησαν κινητή μονάδα του νοσηλευτικού ιδρύματος, για να γίνει άμεσα η διακομιδή και προχώρησαν σε επείγουσα επέμβαση, ενώ επίκειται και δεύτερη για την αφαίρεση θρόμβου.

Μέγκαν Μαρκλ: Τα προβλήματα υγείας του πατέρα της

Η μεγαλύτερη κόρη του, Σαμάνθα Μαρκλ, ανέφερε πως ο πατέρας της «έχει περάσει πολλά και ελπίζει να αντέξει ακόμη μια δοκιμασία», υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη επιβιώσει από δύο εμφράγματα, ένα εγκεφαλικό και έναν μεγάλο σεισμό.

Ο Τόμας Μαρκλ έχει τρία παιδιά: τον Τόμας Τζούνιορ και τη Σαμάνθα από τον πρώτο του γάμο, και τη Μέγκαν, την οποία απέκτησε με τη Ντόρια Ράγκλαντ. Ωστόσο, οι σχέσεις του με τη δούκισσα του Σάσεξ παραμένουν σε «κρίση» εδώ και χρόνια, από το 2018 και το σκάνδαλο με τις στημένες φωτογραφίες λίγο πριν τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι.

Στο ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan» στο Netflix, η Μαρκλ περιέγραψε τις τελευταίες φορές που επικοινώνησε με τον πατέρα της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν τον εμπιστευόταν πλέον, ενώ ο Χάρι είχε δηλώσει πως αισθάνεται υπεύθυνος για τη ρήξη τους.

Η κατάσταση της υγείας του Τόμας Μαρκλ παραμένει κρίσιμη, ενώ η οικογένειά του ζητά από τον κόσμο «να τον έχει στις σκέψεις του».