Μέγκαν Μαρκλ: Το Netflix αποσύρεται ως επενδυτής από το brand της «As Ever»

Το Netflix αποσύρθηκε από τον ρόλο του επενδυτή στο «As Ever», το lifestyle brand που δημιούργησε η Μέγκαν Μαρκλ, δούκισσα του Σάσεξ.

Το As Ever κυκλοφόρησε πριν από περίπου 11 μήνες, παρουσιάζοντας μια πρώτη σειρά προϊόντων, όπως τσάι, μαρμελάδες, μέλι και μείγματα για ζαχαροπλαστική. Η κυκλοφορία του συνέπεσε με την πρεμιέρα της σειράς του Netflix «With Love, Meghan», όπου η Μαρκλ υποδεχόταν φίλους και συνεργάτες για μαγειρική και συζητήσεις.

«Το πάθος της Μέγκαν να αναδεικνύει τις καθημερινές στιγμές με όμορφο αλλά απλό τρόπο ενέπνευσε τη δημιουργία του brand As Ever και είμαστε χαρούμενοι που συμβάλαμε στην υλοποίηση αυτού του οράματος», δήλωσε εκπρόσωπος του Netflix στο Variety.

«Όπως ήταν εξαρχής ο σχεδιασμός, η Μέγκαν θα συνεχίσει να αναπτύσσει το brand και να το οδηγεί στο επόμενο κεφάλαιο του, πλέον ανεξάρτητα. Ανυπομονούμε να δούμε πώς θα συνεχίσει να φέρνει χαρά στα σπίτια σε όλο τον κόσμο».

Μέγκαν Μαρκλ: Το brand συνεχίζει αυτόνομα

Εκπρόσωπος του ζεύγους Σάσεξ δήλωσε επίσης ότι η εταιρεία είναι «ευγνώμων για τη συνεργασία με το Netflix κατά το λανσάρισμα και τον πρώτο χρόνο λειτουργίας». Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, το brand παρουσίασε σημαντική και γρήγορη ανάπτυξη και πλέον είναι έτοιμο να συνεχίσει μόνο του.

«Έχουμε μπροστά μας μια συναρπαστική χρονιά και ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε εκτενές αφιέρωμα του Variety τον περασμένο Μάρτιο, ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, είχε δηλώσει ότι η πλατφόρμα λειτουργούσε ως «παθητικός συνεργάτης» στην εταιρεία της Μαρκλ, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα σημαντικό μοντέλο προβολής προϊόντων.

Ο ίδιος είχε μάλιστα υπογραμμίσει την επιρροή της Μαρκλ στον χώρο του εμπορίου και της ποπ κουλτούρας.

«Η Μέγκαν υποτιμάται όσον αφορά την επιρροή της στον πολιτισμό. Όταν κυκλοφόρησε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ “Harry & Meghan” το 2022, κάθε τι που εμφανιζόταν στην οθόνη αναλυόταν στον Τύπο για ημέρες. Τα παπούτσια που φορούσε εξαντλήθηκαν παγκοσμίως, όπως και η κουβέρτα Hermès που φαινόταν πίσω της», είχε πει τότε. «Ο κόσμος είναι γοητευμένος από τη Μέγκαν Μαρκλ. Εκείνη και ο Χάρι συχνά υποτιμώνται υπερβολικά».

Η αποχώρηση του Netflix ως επενδυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η σειρά «With Love, Meghan» φαίνεται να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Το πρότζεκτ προβλήθηκε σε δύο σεζόν των οκτώ επεισοδίων η καθεμία, που κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο και τον Αύγουστο του 2025, ενώ τον Δεκέμβριο προβλήθηκε και ένα εορταστικό επεισόδιο.

Παρότι η πλατφόρμα δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ακύρωση της σειράς, η Μαρκλ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες μορφές περιεχομένου.

Με πληροφορίες από Variety