Μέγκαν Μαρκλ: Η συμβουλή του πρίγκιπα Χάρι για τις «πραγματικά δύσκολες μέρες»

Όταν η ζωή γίνεται δύσκολη, η Μέγκαν Μαρκλ θυμάται μια συμβουλή που της είχε δώσει κάποτε ο πρίγκιπας Χάρι.

Η δούκισσα του Σάσσεξ αναφέρθηκε στα λόγια του συζύγου της την Τρίτη, κατά τη διάρκεια μιας ειδικής προβολής της ταινίας «Cookie Queens» της Roadside Attractions, ενός ντοκιμαντέρ στο οποίο η ίδια και ο δούκας του Σάσσεξ συμμετείχαν ως εκτελεστικοί παραγωγοί.

Μετά την προβολή, η Μέγκαν συμμετείχε σε μια συζήτηση ερωτήσεων και απαντήσεων, όπου, σύμφωνα με το περιοδικό PEOPLE, ρωτήθηκε πώς βρίσκει κίνητρα όταν περνάει «δύσκολες στιγμές».

Η συμβουλή του πρίγκιπα Χάρι προς τη Μέγκαν Μαρκλ

«Πιστεύω ότι, παραδόξως, σκεφτόμουν κάτι που μου είχε πει ο σύζυγός μου πριν από πολύ καιρό, γιατί όλοι περνάμε από διάφορες εμπειρίες και η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις», είπε η Μέγκαν. «Ξέρετε, όμως, ήταν πιλότος ελικοπτέρου στον βρετανικό στρατό για 10 χρόνια. Και μερικές φορές, σε πραγματικά δύσκολες μέρες, μας είπε κάποτε: "Άκου, αγάπη μου, ξέρεις, ακόμα κι αν πάνω από την καταιγίδα μαίνεται μια άλλη καταιγίδα, ο ήλιος λάμπει πάντα"».

«Αλλά αυτή η οπτική γωνία "προκύπτει μόνο όταν σκέφτεσαι να δεις τα πράγματα από λίγο πιο μακριά"», σημείωσε η Μέγκαν.

«Πιστεύω λοιπόν ότι όταν πραγματικά αποστασιοποιείσαι και σκέφτεσαι: "Θεέ μου, πόσα πράγματα έχουμε περάσει που μας φάνηκαν δύσκολα;" Και τελικά τα ξεπερνάς», είπε η δούκισσα. «Ή πόσους στόχους νομίζεις ότι δεν θα πετύχεις; Και τελικά τους πετυχαίνεις, και μάλιστα τους ξεπερνάς».

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «With, Love Meghan» πρόσθεσε: «Ό,τι κι αν φαίνεται ανυπέρβλητο, πάνω από αυτό λάμπει πάντα ο ήλιος».

Η εμφάνιση της Μέγκαν στο κινηματογραφικό θέατρο AMC του The Grove στις 28 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε πριν από την κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας «Cookie Queens», η οποία θα βγει στις αίθουσες στις 7 Αυγούστου. Το ντοκιμαντέρ, που περιγράφεται ως «ένας εορτασμός της εφηβείας των κοριτσιών και των πολυπλοκοτήτων που την συνοδεύουν», είναι μια «ιστορία ενηλικίωσης για τις χαρές, τις πιέσεις και τις εντάσεις που συνυφαίνονται με ένα από τα πιο αγαπημένα έθιμα της Αμερικής: την εποχή των μπισκότων των Girl Scouts».

Με πληροφορίες από HELLO! Magazine

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