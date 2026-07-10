Μέγκαν Μάρκλ: Η επίσημη απάντηση για την παρουσία της στο πλευρό του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Μέγκαν Μαρκλ δεν αναμένεται πλέον να εμφανιστεί σε καμία από τις δημόσιες εκδηλώσεις αυτής της εβδομάδας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρίγκιπα Χάρι, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως επιβεβαιώθηκε.

Είχε ήδη γίνει γνωστό ότι η Μέγκαν και τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, δεν θα συνόδευαν τον πρίγκιπα Χάρι στην αρχή της εβδομάδας, μετά τη διαφωνία που προέκυψε σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας.

Ωστόσο, παρέμενε η φημολογία ότι θα μπορούσε να παρευρεθεί σε μεταγενέστερες υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων σε εκδήλωση στο πλαίσιο των Αγώνων Invictus.

Δεν είναι γνωστό εάν η Μέγκαν θα βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για ιδιωτικές επισκέψεις, μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ενδέχεται τελικά να ταξιδέψει μαζί με τα παιδιά.

Οι εκπρόσωποί της αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν αν σχεδιάζει να έρθει στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα ή αν βρίσκεται ήδη στη χώρα.

Πρόκειται για ακόμη μία στιγμή αβεβαιότητας σε μια επίσκεψη που έχει εξελιχθεί σε χαοτική, ενώ αρχικός στόχος ήταν η προώθηση των Αγώνων Invictus για τραυματίες στρατιωτικούς, διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στο Μπέρμιγχαμ την επόμενη χρονιά.

Πριν από δύο εβδομάδες είχαν δημοσιοποιηθεί οι λεπτομέρειες του ταξιδιού, σύμφωνα με τις οποίες η Μέγκαν θα συμμετείχε σε εκδηλώσεις στο Λονδίνο και το Μπέρμιγχαμ. Θα ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή της στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2022.

Ωστόσο, μετά τη διαφωνία για το επίπεδο της παρεχόμενης ασφάλειας, η Μέγκαν αποσύρθηκε από τις εκδηλώσεις στο Λονδίνο, αν και παρέμενε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί σε εκδηλώσεις αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο Μπέρμιγχαμ. Πλέον, φαίνεται πως και αυτή η πιθανότητα έχει αποκλειστεί.

Οι εκπρόσωποί της δεν σχολιάζουν τυχόν ιδιωτικές συναντήσεις, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο βασιλιάς Κάρολος να συναντήσει τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ, καθώς και τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν.

Ακόμη και πριν ξεκινήσει επίσημα η εβδομάδα των εκδηλώσεων, υπήρχε σύγχυση σχετικά με το εάν ο πρίγκιπας Χάρι θα διέμενε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η ομάδα του είχε ανακοινώσει ότι είχε αποδεχθεί πρόσκληση για να φιλοξενηθεί στο Παλάτι, ωστόσο η ανακοίνωση αυτή απορρίφθηκε γρήγορα από το Παλάτι, το οποίο ανέφερε ότι ο πρίγκιπας Χάρι είχε ήδη ενημερωθεί πως δεν θα μπορούσε να διαμείνει εκεί.

Η πρώτη του υποχρέωση την Τρίτη, με αντικείμενο την προώθηση των Αγώνων Invictus, επισκιάστηκε στη συνέχεια από την απόφαση στην δικαστική υπόθεση του πρίγκιπα Χάρι κατά της Associated Newspapers, όπου έχασε όλες τις αξιώσεις του σχετικά με παράνομη συλλογή πληροφοριών.

Με πληροφορίες από BBC

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