Μέγκαν Μαρκλ: Αποκάλυψε το λαχανικό που τρώνε ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ

Η δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρλκ, συμμετείχε ως προσκεκλημένη κριτής σε ένα επεισόδιο του «MasterChef Australia», κατά τη διάρκεια του οποίου ανέθεσε στους διαγωνιζόμενους να δημιουργήσουν ένα πιάτο χρησιμοποιώντας μερικά από τα αγαπημένα της τρόφιμα.

Όσοι ακολουθούν τη Μέγκαν στο Instagram, οι θεατές της σειράς lifestyle της στο Netflix «With Love, Meghan» και οι πελάτες του «As ever» δεν θα εκπλαγούν βλέποντας ότι το τραπέζι της είναι γεμάτο φρέσκα προϊόντα και υγιεινά συστατικά.

Ίσως όμως να εκπλαγούν όταν μάθουν ποιο από αυτά, όπως λέει η ίδια, τρώνε τα παιδιά της — ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ — χωρίς να παραπονιούνται.

Η επιλογή των παιδιών της Μέγκαν Μαρκλ

Σε μια προεπισκόπηση του επεισοδίου που μοιράστηκε το 10 News Sydney, η Μέγκαν παρουσιάζει καρότα, αγκινάρες, λαχανάκια Βρυξελλών, σελινόριζα, τοπικό αυστραλιανό μέλι, μακαντέμια, κυδώνια, λεμόνια, μήλα, μανταρίνια και φράουλες. Σημειώνει: «Τα παιδιά μου τρώνε λαχανάκια Βρυξελλών».

«Αυτό είναι εντυπωσιακό», απαντά η Σοφία Λέβιν, η οποία συμμετείχε μαζί με τη Μέγκαν στην κριτική επιτροπή, δίπλα στους συναδέλφους της από την 18η σεζόν, Ζαν-Κριστόφ Νοβέλι και Πο Λινγκ Γιόου.

Η Μέγκαν μίλησε επίσης για το πώς η οικογένειά της έχει διαμορφώσει την αγάπη της για τη μαγειρική.

«Το φαγητό και το μαγείρεμα για μένα είναι πραγματικά μια γλώσσα αγάπης», είπε. «Πιστεύω ότι είναι ένας υπέροχος τρόπος να δημιουργείς δεσμούς. Είναι κάτι που μπορεί να σε συγκινήσει και να έχει βαθύ νόημα, και είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζω τη φροντίδα και την αγάπη μου προς τους φίλους, την οικογένειά μου και τα παιδιά μου».

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι δεν ήταν σίγουρη αν θα τα κατάφερνε στην ατμόσφαιρα του MasterChef.

«Υπάρχει μεγάλη πίεση σε αυτή την κουζίνα», σημείωσε. «Δεν μου αρέσει να μαγειρεύω με αυτόν τον τρόπο. Μου αρέσει να μαγειρεύω με πολύ χαλαρό τρόπο, οπότε το μόνο που μπορούσα να πω στους διαγωνιζόμενους ήταν να θυμηθούν απλώς να διασκεδάσουν, να διατηρήσουν το χιούμορ τους και να μαγειρέψουν με την καρδιά τους».

Όσον αφορά το τι περίμενε από τους διαγωνιζόμενους, η Μέγκαν είπε: «Είμαι κορίτσι από την Καλιφόρνια. Μου αρέσει το ψητό ψάρι, τα ψητά κρέατα, πολλά εσπεριδοειδή. Μου αρέσει απλώς να χρησιμοποιώ πραγματικά αγνά, φυσικά βότανα και μπαχαρικά, όπως βασιλικό και ρίγανη».

Τελικά, είπε ότι έμεινε πολύ ικανοποιημένη από την εμπειρία της στην εκπομπή.

«Μου άρεσε πολύ να βλέπω όλους τους διαγωνιζόμενους να αγκαλιάζονται, να δημιουργούν δεσμούς και να είναι απλά περήφανοι ο ένας για τον άλλον, επειδή όλοι έχουν δουλέψει πολύ σκληρά», μοιράστηκε.

Με πληροφορίες από People