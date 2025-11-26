Μεγάλη φωτιά στο Χονγκ Κονγκ: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τέσσερις θανάτους

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε πολλαπλά πολυώροφα κτίρια ενός οικιστικού συγκροτήματος, στη βόρεια περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ.

Πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, μεταφέρουν ότι υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι στα κτίρια.

Οι εικόνες από το συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court στην περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ, αποτυπώνουν την έκταση της φωτιάς που έχει περικυκλώσει το συγκρότημα με τα χιλιάδες διαμερίσματα, όπως και τις προσπάθειες των πυροσβεστών για κατάσβεση και απεγκλωβισμούς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Χονγκ Κονγκ ανέφερε, ότι ανάμεσα στους νεκρούς, βρίσκεται και ένας 37χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στην επιχείρηση κατάσβεσης, περιγράφοντάς τον ως «αφοσιωμένο και γενναίο»

Η πυρκαγιά έχει χαρακτηριστεί ως επιπέδου πέντε, που είναι το πιο σοβαρό επίπεδο στο Χονγκ Κονγκ.

Το συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court, όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, φιλοξενεί 2.000 διαμερίσματα. Ένας κάτοικος 71 ετών, ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας ότι η σύζυγός του ήταν παγιδευμένη μέσα σε ένα από τα κτίρια. Τρεις άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποστεί εγκαύματα και ένας σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την κυβέρνηση.