Μεγάλη φωτιά σε εστιατόριο και ξενοδοχείο στην Ινδία: Τουλάχιστον 18 οι νεκροί

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (3/6) σε κτίριο, όπου στεγάζονταν εστιατόριο και ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί της Ινδίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 18 άνθρωποι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη συνοικία Μαλβίγια Νάγκαρ, μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές του νότιου Δελχί. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας πολλές μονάδες στο σημείο μετά από κλήση που έλαβε περίπου στις 9:45 το πρωί.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 11 άτομα διασώθηκαν από το πολυώροφο κτίριο και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για νοσηλεία. Αρκετοί από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά εγκαύματα, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

At least 21 people killed and several others injured after a fire swept through a multistorey building in a crowded neighbourhood of India's capital New Delhi, say local police.



— in pictures https://t.co/8uERjSb4me pic.twitter.com/IcFGH4j4Ad — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 3, 2026

Φωτιά στην Ινδία: Άγνωστα ακόμα τα αίτια

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ορισμένοι εγκλωβισμένοι προσπάθησαν να σωθούν πηδώντας από τα παράθυρα των ανώτερων ορόφων. Κάτοικοι της περιοχής τοποθέτησαν στρώματα στον δρόμο προκειμένου να μετριάσουν την πτώση όσων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το φλεγόμενο κτίριο με αυτόν τον τρόπο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιστρατεύτηκαν υδροφόρα οχήματα, βυτιοφόρα, ειδικές μονάδες άμεσης επέμβασης και δεκάδες πυροσβέστες.

Σύμφωνα με όσα έχουν κάνει γνωστά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μέχρι στιγμής τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν διευκρινιστεί.

Ο υποδιευθυντής της τοπικής διοίκησης, Τζιτέντρα Κουμάρ, δήλωσε ότι το εστιατόριο λειτουργούσε στο ισόγειο του κτιρίου και εκτίμησε πως η πυρκαγιά πιθανότατα ξεκίνησε από εκεί.

«Η ακριβής αιτία δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, ωστόσο όλα δείχνουν ότι η φωτιά ξέσπασε στον χώρο του εστιατορίου», ανέφερε.

Foreign nationals among at least 21 killed in Delhi fire https://t.co/K2s1SDOJ68 — BBC News (World) (@BBCWorld) June 3, 2026

Φωτιά με νεκρούς στο Νέο Δελχί: Κυρίως υπήκοοι από τη Νότια Αφρική

Παράλληλα, ο πρώην βουλευτής της περιοχής Σομνάτ Μπάρτι υποστήριξε σε ανάρτησή του ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται κυρίως υπήκοοι της Νότιας Αφρικής. Η πληροφορία αυτή, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τα στοιχεία των θυμάτων ούτε έχει διευκρινίσει αν ανάμεσά τους βρίσκονται ξένοι υπήκοοι.

Το περιστατικό σημειώνεται μόλις μία ημέρα μετά από έκρηξη που αποδίδεται σε φιάλη υγραερίου σε άλλη περιοχή του βόρειου Δελχί, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίου και τον τραυματισμό 11 ανθρώπων.

Παράλληλα, το περασμένο Σαββατοκύριακο έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατάρρευση κτιρίου στην περιοχή Σάκετ της ινδικής πρωτεύουσας.

Η πρωθυπουργός του Δελχί, Ρέκα Γκούπτα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε ότι η τοπική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

«Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και εύχομαι δύναμη και κουράγιο σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», ανέφερε σε ανάρτησή της, διαβεβαιώνοντας ότι οι αρχές παρέχουν κάθε απαραίτητη ιατρική και οικονομική υποστήριξη στις πληγείσες οικογένειες.

Με πληροφορίες από Independent