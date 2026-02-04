Μεγάλη Βρετανία: «Σοβαρό περιστατικό» σε campus πανεπιστημίου - «Είναι τρομακτικό»

Ένα «πολύ σοβαρό περιστατικό» συνέβη στο πανεπιστημιακό campus του Leicestershire, στη Μεγάλη Βρετανία.

Η αστυνομία του Leicestershire επιβεβαίωσε το κλείσιμο αρκετών οδών από τις 6 μ.μ. περίπου την Τρίτη το απόγευμα, συμπεριλαμβανομένων των Oxford Street, Grange Street και των γύρω οδών.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε την Τετάρτη το πρωί ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε λεπτομέρεια σχετικά με το περιστατικό.

Η ανακοίνωση του πανεπιστημίου για το συμβάν στη Μεγάλη Βρετανία

Το Πανεπιστήμιο De Montfort εξέδωσε δήλωση σχετικά με το περιστατικό που συνέβη στον χώρο του.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι το πανεπιστήμιο υποστηρίζει τους φοιτητές και το προσωπικό που ήταν μάρτυρες του συμβάντος, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει τη φύση του περιστατικού.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος του πανεπιστημίου ανέφερε:

«Έχουμε ενημερωθεί για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνέβη στον πανεπιστημιακό μας χώρο. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία του Leicestershire, η οποία έχει ξεκινήσει άμεση έρευνα.

Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επηρεάστηκαν από το συμβάν. Προσφέρουμε άμεση υποστήριξη στους φοιτητές και το προσωπικό που ήταν μάρτυρες του περιστατικού».

«Είναι τρομακτικό»

Μια γυναίκα που περπατούσε προς τη δουλειά της γύρω από τον αστυνομικό κλοιό είπε ότι είχε ακούσει ότι χθες το βράδυ είχε συμβεί ένα περιστατικό στην περιοχή.

Είπε στο BBC: «Είναι τρομακτικό γιατί, παρόλο που δεν είμαι στο πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή, είναι πολύ κοντά στο μέρος όπου μένεις και είναι λυπηρό να ξέρεις ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει στην περιοχή σου.

Σίγουρα δεν σε κάνει να νιώθεις ασφαλής. Ελπίζω μόνο ότι, ό,τι και να συνέβη, όλοι είναι καλά».

Η φύση του περιστατικού δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

Με πληροφορίες από Sky News και BBC