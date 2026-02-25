«Μεγάλα ψέματα» – Η απάντηση του Ιράν στις κατηγορίες ότι αναπτύσσει πυραύλους ικανούς να πλήξουν τις ΗΠΑ

Η Τεχεράνη απάντησε στις κατηγορίες ότι το Ιράν αναπτύσσει πυραύλους ικανούς να πλήξουν το αμερικανικό έδαφος, χαρακτηρίζοντάς τις «μεγάλα ψέματα».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ανέφερε σε ανάρτησή του: «Όλα όσα προωθούν σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και τον αριθμό των θυμάτων κατά τις ταραχές του Ιανουαρίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επανάληψη μεγάλων ψεμάτων».

Ο Μπαγαΐ δεν διευκρίνισε σε ποιες συγκεκριμένες δηλώσεις αναφερόταν. Ωστόσο, λίγες ώρες νωρίτερα, ο Τραμπ, στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι το Ιράν εργάζεται για την ανάπτυξη πυραύλων που μπορούν να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας στο δίκτυο Al Jazeera του Κατάρ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν έχει τη δυνατότητα να πλήξει τις ΗΠΑ, αλλά προειδοποίησε πως σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος κατά του Ιράν, θα στοχοποιηθούν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Η αναφορά του Τραμπ στο Ιράν κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο

Στην ίδια ομιλία, ο Τραμπ σημείωσε ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν – το οποίο χαρακτήρισε «τον νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο» – να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένως διαβεβαιώσει ότι δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, επιμένοντας ωστόσο στο δικαίωμά της να αξιοποιεί την πυρηνική τεχνολογία για ειρηνικούς σκοπούς. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές ευθύνονται για τον θάνατο 32.000 ανθρώπων κατά την καταστολή πρωτοφανούς κύματος διαδηλώσεων που κορυφώθηκε στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Ιρανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για περισσότερους από 3.000 νεκρούς, αποδίδοντας τα αιματηρά επεισόδια σε «τρομοκρατικές ενέργειες» που, όπως υποστηρίζουν, υποκινήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, η οργάνωση προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ, έχει καταγράψει περισσότερους από 7.000 θανάτους, επισημαίνοντας ότι ο πραγματικός απολογισμός ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερος.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ