Μεγάλα κέρδη για τις μετοχές ενέργειας στη Wall Street με φόντο τη Βενεζουέλα

Οι μετοχές μεγάλων αμερικανικών ενεργειακών ομίλων κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να πάρουν τον έλεγχο της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας και να την επαναφέρουν σε λειτουργία με τη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Η άνοδος ήρθε κυρίως από τον κλάδο της διύλισης και των πετρελαϊκών υπηρεσιών, παρότι αναλυτές σημειώνουν ότι η εξέλιξη δύσκολα θα επηρεάσει άμεσα τις τιμές του αργού, σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια αγορά χαρακτηρίζεται από υπερπροσφορά.

Η πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας έχει απαξιωθεί ύστερα από χρόνια έλλειψης επενδύσεων και διεθνών κυρώσεων. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η χώρα θα μπορούσε σχετικά γρήγορα να αυξήσει την παραγωγή της, η οποία σήμερα κινείται γύρω στο 1,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ακόμη και να τη διπλασιάσει ή να την τριπλασιάσει. Άλλοι θεωρούν ότι η ανάκαμψη θα είναι αργή και θα απαιτήσει βαθιές παρεμβάσεις.

«Σύμφωνα με τον Neal Dingmann, αναλυτή της επενδυτικής εταιρείας William Blair, οι δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ περί δισεκατομμυρίων επενδύσεων συγκρούονται με την πραγματικότητα των πολιτικών κινδύνων και των χαμηλών τιμών. Όπως σημείωσε, μια ουσιαστική αύξηση της παραγωγής στη Βενεζουέλα προϋποθέτει χρόνο και μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές.

Το περιβάλλον, πάντως, παραμένει δύσκολο. Οι τιμές του αργού στις ΗΠΑ είναι περίπου 20% χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ το αμερικανικό αργό δεν έχει ξεπεράσει τα 70 δολάρια το βαρέλι από τον Ιούνιο και απέχει ακόμη περισσότερο από τα επίπεδα των 80 δολαρίων που είχαν καταγραφεί το καλοκαίρι του 2024.

Η JPMorgan προβλέπει μια βραχυπρόθεσμη πτώση της παραγωγής στη Βενεζουέλα, αλλά εκτιμά ότι μέσα σε δύο χρόνια από μια πολιτική μετάβαση η παραγωγή θα μπορούσε να φτάσει τα 1,3 έως 1,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με νέες επενδύσεις και θεσμικές αλλαγές, η τράπεζα δεν αποκλείει άνοδο έως τα 2,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Παρά τις εκτιμήσεις αυτές, οι περισσότεροι αναλυτές τονίζουν ότι το τοπίο παραμένει ρευστό. Ο John Freeman της Raymond James σημειώνει ότι κανείς δεν γνωρίζει πόσο γρήγορα και με ποια διάθεση θα κινηθούν οι αμερικανικές εταιρείες, ενώ προσθέτει ότι παράγοντες όπως η στάση των ΗΠΑ απέναντι σε άλλες χώρες της περιοχής ή η αστάθεια στο Ιράν αυξάνουν την αβεβαιότητα.

Στο άνοιγμα της Wall Street, οι μετοχές των διυλιστηρίων κατέγραψαν τα μεγαλύτερα κέρδη. Η Βενεζουέλα παράγει βαρύ αργό, απαραίτητο για καύσιμα όπως το ντίζελ και η άσφαλτος, προϊόντα που βρίσκονται σε έλλειψη διεθνώς λόγω των κυρώσεων σε Βενεζουέλα και Ρωσία και επειδή το ελαφρύτερο αμερικανικό αργό δεν μπορεί εύκολα να τα υποκαταστήσει.

Σε αυτό το πλαίσιο, εταιρείες όπως οι Valero, Marathon Petroleum και Phillips 66 σημείωσαν άνοδο 5% έως 6% στο άνοιγμα.

Ακόμη μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν οι εταιρείες πετρελαϊκών υπηρεσιών, που δραστηριοποιούνται άμεσα στις γεωτρήσεις και στη συντήρηση κοιτασμάτων. Οι SLB και Halliburton ενισχύθηκαν κατά 7% έως 8%.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι μεγάλοι όμιλοι έρευνας και παραγωγής, με τις ExxonMobil, Chevron και ConocoPhillips να κερδίζουν από 2% έως 4%.

