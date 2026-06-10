Με την ευλογία του Πάπα Λέοντα, η Σαγράδα Φαμίλια έφτασε σε νέα ύψη

Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε σήμερα, Τετάρτη (10/6), τη Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη για να εγκαινιάσει το νεότερο από τα εντυπωσιακά γεωμετρικά κωδωνοστάσιά της, το οποίο καθιστά το μοντερνιστικό αριστούργημα που σχεδίασε ο Αντόνι Γκαουντί την ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.

Ο ποντίφικας, αφού τέλεσε Θεία Λειτουργία στο εσωτερικό του μεγάλου, πλημμυρισμένου από φυσικό φως ναού, βγήκε έξω για να ευλογήσει τον Πύργο του Ιησού Χριστού, ύψους 172,5 μέτρων, ο οποίος κορυφώνεται με έναν πενταώροφο κεραμικό σταυρό ορατό από ολόκληρη την πρωτεύουσα της Καταλονίας.

Η στιγμή αυτή, με έντονο θρησκευτικό συμβολισμό, συνέπεσε με τη συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατο του Γκαουντί και αποτελεί κεντρικό γεγονός της εβδομαδιαίας περιοδείας του Πάπα στην Ισπανία, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει προειδοποιήσει ότι οι κλιμακούμενες συγκρούσεις έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε μια βαθιά κρίση.

Ένα βήμα προς την αγιοποίηση

Η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα είναι η τρίτη παπική επίσκεψη στη βασιλική και πραγματοποιείται έναν χρόνο μετά την έγκριση από το Βατικανό ενός σημαντικού βήματος στη διαδικασία αγιοποίησης του οραματιστή αρχιτέκτονα.

Το μέσο ενημέρωσης του Βατικανού έχει χαρακτηρίσει τον Γκαουντί ως τον «αρχιτέκτονα του Θεού».

Ο Αντόνι Γκαουντί, που γεννήθηκε το 1852, ήταν βαθιά θρησκευόμενος καθολικός και εργάστηκε για περισσότερα από 40 χρόνια στη Σαγράδα Φαμίλια, από το 1883 μέχρι τον θάνατό του το 1926, όταν παρασύρθηκε από τραμ.

Η ολοκλήρωση του τεράστιου έργου, που διαθέτει τρεις προσόψεις διαφορετικών αρχιτεκτονικών ρυθμών και 18 πύργους εμπνευσμένους από τη φύση, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα απαιτητική. Αρχικά προβλεπόταν να ολοκληρωθεί φέτος, ωστόσο ο στόχος μετατέθηκε πλέον για το 2035.

Η βασιλική, το κορυφαίο έργο του Γκαουντί, καθώς και άλλα έξι έργα του, έχουν ενταχθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες στη Βαρκελώνη κάθε χρόνο.

Το 2025, περίπου 4,9 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν τη Σαγράδα Φαμίλια, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, ενώ τα έσοδα από τα εισιτήρια χρηματοδοτούν τη συνεχιζόμενη κατασκευή του ναού.

Με πληροφορίες από Reuters

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