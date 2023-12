«Με παρακαλούσαν να παίξω» στο Home Alone 2 λέει ο Τραμπ αλλά ο σκηνοθέτης έχει άλλη άποψη

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τους ισχυρισμούς του σκηνοθέτη του Home Alone 2: Lost in New York ότι πίεσε για να κάνει καμέο εμφάνιση στην ταινία.

Ο πρώην πρόεδρος έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία του 1992 σε μια σκηνή που γυρίστηκε στο ξενοδοχείο Plaza, το οποίο του ανήκε τότε. Ο σκηνοθέτης Κρις Κολόμπους, ωστόσο, έχει πει σε συνέντευξή του ότι ο Τραμπ επέμενε να εμφανιστεί στην ταινία εάν χρησιμοποιούσαν το ξενοδοχείο του για την ταινία.

Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ είπε αντίθετα, ότι οι συντελεστές της ταινίας τον «παρακαλούσαν» να εμφανιστεί. «Ήμουν πολύ απασχολημένος και δεν ήθελα να το κάνω. Ήταν πολύ καλοί, αλλά πάνω από όλα, επίμονοι», έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social την Τετάρτη.

«Συμφώνησα να εμφανιστώ και τα υπόλοιπα είναι μέρος της ιστορίας! Αυτό το μικρό καμέο απογείωσε την ταινία και είχε μεγάλη επιτυχία, και εξακολουθεί να είναι επιτυχία, ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων. Ο κόσμος μου τηλεφωνεί όποτε προβάλλεται η ταινία. Αν θεωρούσαν ότι επέμενα ή δεν με ήθελαν, γιατί με έβαλαν και με κράτησαν εκεί για πάνω από 30 χρόνια;» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Επειδή ήμουν, και εξακολουθώ να είμαι, υπέροχος για την ταινία, γι' αυτό!» πρόσθεσε.

Τα αρχικά σχόλια του σκηνοθέτη έγιναν σε μια συνέντευξη του 2020 στο Business Insider, αν και έλαβαν εκ νέου την προσοχή στα social media κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Ο σκηνοθέτης είπε ότι ο Τραμπ επιδίωκε να εμφανιστεί και ο ίδιος πέρα από τη συνήθη χρέωση για τα γυρίσματα στο ξενοδοχείο.

«Πληρώσαμε αλλά είπε επίσης ότι "ο μόνος τρόπος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Plaza είναι αν εμφανιστώ στην ταινία", είπε ο σκηνοθέτης. «Έτσι συμφωνήσαμε να τον βάλουμε στην ταινία». Ο Τραμπ, ωστόσο, διέψευσε τον σκηνοθέτη και είπε ότι «αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια».

Στην ταινία, ο πρωταγωνιστής Κέβιν Μακάλιστερ, τον οποίο υποδύεται ο Μακόλεϊ Κόλκιν, χρησιμοποιεί την πιστωτική κάρτα του πατέρα του για να κάνει check-in στην Plaza όπου ο Ντόναλντ Τραμπ του δίνει οδηγίες για το λόμπι.

Βέβαια, δεν είναι η μόνη φορά που το Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σε ταινίες. Έχει εμφανιστεί επίσης στις Sex and the City, Zoolander, Wall Street: Money Never Sleeps και Two Weeks Notice.

Με πληροφορίες του BBC